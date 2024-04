Bắt băng lừa đảo tráo biển số xe cũ sang xe mới, đắt tiền 02/04/2024 21:19

(PLO)- Băng nhóm lừa đảo dùng thủ đoạn tráo biển số xe cũ sang xe mới, đắt tiền ở các chung cư, bệnh viện, trường học… vừa bị Công an quận 12 bắt.

Ngày 2-4, Công an quận 12, TP.HCM bắt Trịnh Hoài Trung (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Vũ Tô Hiệu (45 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Võ Thị Nhỡ (51 tuổi, ngụ tỉnh Long An); Nguyễn Văn Hồ (36 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng bốn người khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là băng nhóm chuyên dùng xe máy cũ, giá rẻ rồi đến trường học, bệnh viện, chung cư… để tráo biển số qua xe đắt tiền để chiếm đoạt vừa bị Công an quận 12 triệt phá.

Trung được xác định trực tiếp vào các chung cư, trường học, bệnh viện... để tráo đổi xe. Ảnh: CA

Trung khai, năm 2021 trên địa bàn quận 12, băng nhóm đã thực hiện một vụ tráo đổi ba xe máy tại phường Thạnh Lộc; một vụ tráo đổi ba xe tại phường Tân Thới Nhất; một vụ tráo đổi một xe tại phường Trung Mỹ Tây.

Từ đầu năm 2024 đến nay, với thủ đoạn này, cả nhóm đã thực hiện tráo tổng cộng tám xe máy tại địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn và quận Gò Vấp.

Sau khi tráo biển số và xe có giá trị, nhóm này sử dụng thẻ từ lừa bảo vệ để đưa xe đi. Tang vật sau đó được bán cho các đối tượng tiêu thụ vận chuyển sang Campuchia tẩu tán.

Hiệu (bên trái) và Nhỡ được xác định cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian. Ảnh: CA

Trong đó, Trung trực tiếp đi đổi xe, Hiệu, Nhỡ là cầm đầu đường dây tiêu thụ, các thành viên còn lại vận chuyển xe theo chỉ đạo của Nhỡ và Hiệu.