Lý do Bộ Công an đề nghị cung cấp hồ sơ khu đất đã bán đấu giá Liên quan đến hai khu đất đấu giá tại huyện Đất Đỏ và Côn Đảo mà người trúng đấu giá là bà Trần Ngọc Bích, Sở TN&MT thông tin thời điểm năm 2019, 2020, tỉnh đã đấu giá thành công hai khu đất. Khu thứ nhất 9.994,8 m2 tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo; giá khởi điểm là hơn 64 tỉ đồng, giá trúng đấu giá là 80,1 tỉ đồng. Khu thứ hai 20.040,1 m2 tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, giá khởi điểm là hơn 64,8 tỉ đồng, giá trúng đấu giá là 170 tỉ đồng. Vừa qua, Bộ Công an yêu cầu tỉnh phối hợp, cung cấp hồ sơ đấu giá hai khu đất trên. Mục đích của việc thu thập hồ sơ quá trình đấu giá đất là để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ nội dung đơn tố giác tội phạm của cá nhân.