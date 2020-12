Crystal Bay kiến tạo những trải nghiệm quốc tế tại Việt Nam

Sở hữu dòng khách quốc tế lớn, hiểu thấu nhu cầu của du khách, Tập đoàn Crystal Bay xây dựng cho mình con đường đi khác biệt, bền vững khi phát triển các dự án bất động sản du lịch. Đó là các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng “All-in-one” (tất cả trong một), góp phần thúc đẩy phát triển du lịch cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm, hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích quốc tế của du khách.



Từ điểm đến quốc tế đa trải nghiệm

Những ngày cuối năm 2020, Cam Ranh Rivera Beach Resort & Spa (Riviera) – khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Bãi Dài, Cam Ranh (Khánh Hòa) của Tập đoàn Crystal Bay, luôn nhộn nhịp, tấp nập.

Các bé vui đùa khi tham gia các trò chơi ngoài trời tại Riviera.



Trong khuôn viên 10 ha rộng lớn với bạt ngàn màu xanh mướt mắt, chỉ với vài bước chân, du khách tận hưởng chuỗi tiện ích khép kín từ công viên nước, hồ bơi tràn bờ, phòng tập gym, spa, cho tới câu lạc bộ trẻ em, nhà hàng Á- Âu bên bờ biển. Khu vui chơi trong nhà và ngoài trời – nơi các du khách nhí vừa vẽ tranh, tô màu, xem hoạt hình vừa nhảy nhót vui nhộn cùng hoạt náo viên khiến các bạn nhỏ say sưa cả ngày không biết chán.

Khi các con được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Riviera tận tình chăm sóc, bố mẹ có nhiều thời gian hơn để thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi, tay trong tay đi dạo dọc bãi biển ngắm hoàng hôn. Các du khách lớn tuổi thảnh thơi trải nghiệm gói massage trị liệu nâng cao sức khỏe, phấn chấn với những động tác yoga, zumba trong tiếng nhạc rộn rã bên cạnh hồ bơi…

Với hệ sinh thái tiện ích, Cam Ranh Riviera trở thành điểm đến quốc tế thu hút du khách trong và ngoài nước với công suất buồng phòng luôn ở mức 80-90%. Tiếp sau thành công của Riviera, Crystal Bay đang tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét tại Ninh Thuận với việc kiến tạo 2 tổ hợp All -in - one là SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ với những tiện ích - dịch vụ mới lạ, vượt trội.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang dành tới 60% không gian cho hệ thống tiện ích.



Tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, do Crystal Bay và các đối tác đầu tư, dành 60% không gian cho hệ thống 101 tiện ích quy mô lớn. Hệ thống 101 tiện ích 5 sao quy mô lớn sẽ sớm chào đón du khách ghé thăm khi SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đi vào hoạt động.

Sailing Bay Ninh Chữ mang đến cho vùng sa thảo Ninh Thuận thêm một điểm đến All -in-one tiêu chuẩn quốc tế. Dự án dành tới 81.5% không gian cho tiện ích và cảnh quan. Lần đầu tiên tại Việt Nam có tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chu Bay top 3 thế giới, bến du thuyền, hồ bơi chuẩn Olympics, các khu trình diễn nghệ thuật ngoài trời, các khu vui chơi dưới nước, … hấp dẫn du khách đến trải nghiệm.

Nhiều dự án mới tại Nha Trang (Khánh Hòa), Vân Đồn (Quảng Ninh), Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tiếp tục được Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác kiến tạo thành các điểm đến quốc tế, mang lại sức bật mới cho du lịch địa phương.

Đến hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh

Mô hình bất động sản du lịch All-in-one với không gian rộng lớn và hệ thống tiện ích đồng bộ được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới, nhất là khi các gia đình trẻ muốn tận hưởng nhiều tiện ích nhất trong khoảng thời gian giới hạn của kỳ nghỉ. Chưa kể cả ba thế hệ “ông bà – cha mẹ - con cháu” cùng đi du lịch, chỉ có những loại hình bất động sản du lịch tích hợp đa dạng nhiều tiện ích mới đáp ứng được nhu cầu của từng du khách trong một gia đình đa thế hệ.

Trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng du lịch, Crystal Bay tập trung phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng “All-in-one” (Tất cả trong một), góp phần đưa những vùng đất mới giàu tiềm năng thành các điểm đến quốc tế. Mỗi dự án là một điểm đến kỳ thú, tích hợp các loại hình giải trí và trải nghiệm đa dạng như: vui chơi, giải trí, mua sắm… mang đến cho du khách kỳ nghỉ đong đầy kỷ niệm đẹp.

Đặc biệt, sản phẩm du lịch chiến lược “Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản” đang được Crystal Bay triển khai sẽ giúp du khách đến nhiều vùng di sản trong cả nước. Các chuyến bay charter của Crystal Bay đưa du khách trải nghiệm sự cổ kính, rêu phong của Tháp Chàm gắn với văn hóa Chăm của vùng đất Nha Trang - Ninh Thuận – Bình Thuận và sự kỳ vĩ của vịnh Hạ Long thơ mộng - kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Lấy nhu cầu trải nghiệm của du khách làm trung tâm để xây dựng hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All-in-one cùng dịch vụ trọn gói All Inclusive tận tâm… làm nên thành công của Crystal Bay. Đó cũng là con đường phát triển du lịch cao cấp, bền vững tại các vùng đất nhiều tiềm năng mà Crystal Bay trân quý và tâm huyết đầu tư. Từng bước giới thiệu một Việt Nam, trung tâm du lịch mới của châu Á với nhiều trải nghiệm mới lạ hấp dẫn là con đường bền bỉ phụng sự mà Crystal Bay đã lựa chọn cho hành trình phát triển của mình.