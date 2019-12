Cuối năm, nhiều cơ hội cho bất động sản Long An

Trước tình hình nhiều dự án tại TP.HCM án binh bất động, giới đầu tư lẫn các nhà phát triển bất động sản (BĐS) đang đổ dồn về thị trường vùng ven để tìm cơ hội. Trong đó, tỉnh Long An với nhiều lợi thế nổi trội đang là một trong những địa phương được các nhà đầu tư săn đón.



Nhiều đại gia nhanh tay “đặt gạch”

Với lợi thế gần kề TP.HCM cùng hàng loạt dự án hạ tầng đang được hoàn thiện gần đây, Long An trở thành miền đất hứa với giới đầu tư BĐS. Ngoài cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã đưa vào khai thác, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cũng đang gấp rút triển khai thì dự án quốc lộ N2 hoàn thành đoạn Đức Hòa - Mỹ An là một trong những trục đường huyết mạch đưa địa phương này phát triển vượt bậc. Hai tuyến đường lớn khác là quốc lộ 50 và 62 đang được nâng cấp mở rộng, đem lại tín hiệu vui về hạ tầng cho khu vực này.

Một cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành đang được thi công xây dựng. Khi hoàn thành dự án này sẽ kết nối các huyện Bến Lức, Cần Giuộc (Long An), huyện Bình Chánh, Cần Giờ (TP.HCM) với huyện Nhơn Trạch, Long Thành của tỉnh Đồng Nai.

Mới đây, Sở GTVT TP.HCM vừa ký văn bản báo cáo TP về việc tăng cường đầu tư hạ tầng cho khu Nam kết nối với các tỉnh trong vùng ĐBSCL. Điều này cũng làm tăng khả năng kết nối giữa TP với tỉnh Long An nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Cùng với hạ tầng hứa hẹn không ngừng được nâng chất, một loạt ông lớn trong ngành BĐS đã nhảy vào đầu tư tại Long An như Trần Anh Group, Nam Long, FLC, Vingroup, Him Lam, Thịnh Hưng Holdings… Hàng loạt dự án được đầu tư suốt thời gian qua bắt đầu mở bán rầm rộ từ nửa cuối năm nay.

Trong ngày mở bán sản phẩm mới nhất hôm 22-12, ông Huỳnh Minh Thắng - Tổng giám đốc Thịnh Hưng Holdings hào hứng chia sẻ: “Dự án Vietuc Varea được mở bán đã được duyệt quy hoạch 1/500, có giấy phép xây dựng, thi công hạ tầng cơ bản và đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng”.

Theo ông Thắng, điểm nổi bật của dự án là có tiện ích nhạc nước, khu chợ đêm đầu tiên tại Long An. Hiện đã có khoảng 600 nền đất được khách hàng đặt mua với giá bình quân khoảng 14 triệu đồng/m2, sức mua cũng rất khả quan.

Một dự án khác cũng được mở bán gần đây ở Bến Lức là The Pearl Riverside của chủ đầu tư Seaholdings. Dự án gồm 250 sản phẩm nhà phố liên kế được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Singapore. Nhà phân phối cho biết sản phẩm được chào bán khá thành công ra thị trường.



Nhiều dự án tại Long An đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Trước đó, vào tháng 7-2019, Công ty Nam Long cũng mở bán thành công dự án Waterpoint tại Bến Lức với nhiều phân khu biệt thự, nhà phố, căn hộ, đất nền… Tập đoàn Him Lam chọn Long An để đầu tư khu kinh tế mở quy mô hơn 32.300 ha nằm trên địa bàn hai huyện Cần Đước và Cần Giuộc. Vingroup cũng đã đưa vào hoạt động dự án Vincom với Trung tâm thương mại Vincom năm tầng và khu shophouse tại TP Tân An.

“Năm qua, các dự án tại TP.HCM bị đứng vì thủ tục khiến nguồn cung giảm mạnh. Đây chính là cơ hội cho các vùng ven như Long An” - ông Trần Hiền Phương, Tổng giám đốc Công ty Seaholdings, nhận định.

Hướng phát triển bền vững

Theo TS Bùi Quang Tín, chuyên gia tài chính thì thị trường BĐS vùng ven như Long An, Bình Dương… đang khôi phục trở lại. “Điều đáng mừng và cần lưu ý là việc phát triển ở các thị trường này không như trước đây là tăng trưởng nóng mà đang phát triển một cách bền vững hơn” - ông Tín nói.

Lý giải về điều này, ông Tín cho biết hiện nay các chủ đầu tư không còn phụ thuộc quá nhiều vào dòng vốn từ ngân hàng, họ đã tự lực cánh sinh nhiều hơn, tự lo dòng vốn chứ không chỉ là bài toán đi vay nữa. “Ngân hàng hiện nay siết chặt cho vay, vì lẽ đó chủ đầu tư buộc phải tự chủ nguồn vốn của mình trước khi đầu tư dự án. Họ làm chắc chắn hơn nên việc tăng trưởng ở các khu vực mới như vùng ven sẽ bền vững hơn” - ông Tín phân tích.

Nói thêm về xu hướng này, ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT Son Viet Property JSC (SVP) - một đơn vị phát triển và phân phối BĐS, cho rằng xu hướng dịch chuyển về Long An để sống và kết hợp nghỉ dưỡng trong những khu biệt thự, nhà phố khép kín đang rất được quan tâm. Với khoản chi phí đầu tư chỉ tương đương một căn hộ trung cấp hai phòng ngủ tại các quận trung tâm, người dân TP.HCM sẽ sẵn sàng chi trả cho một BĐS chất lượng, đẳng cấp ở vùng ven.

“Trong tương lai gần, 5-10 năm nữa, một khi giao thông khu vực trung tâm quá tải, giá BĐS đắt đỏ cộng với việc chất lượng không khí không đảm bảo cho sức khỏe thì việc dịch chuyển về sinh sống tại các thành phố vệ tinh có quỹ đất lớn như Long An, Long Thành, Nhơn Trạch... sẽ trở thành lựa chọn tất yếu của người dân TP.HCM” - ông Việt nói.

Ông Việt chỉ rõ thêm tỉnh Long An hiện có quỹ đất tương đối lớn, sẽ phù hợp phát triển thành đô thị vệ tinh phục vụ chiến lược giãn dân ra ngoại ô của TP.HCM. Việc phát triển và kết nối hạ tầng giữa TP với Long An sẽ giúp thị trường BĐS tại đây có thêm động lực tăng trưởng mạnh, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.