Nghịch lý khi mua căn hộ cao cấp để cho thuê

Bảng tổng quan thị trường địa ốc mới nhất của Công ty JLL cho thấy nhìn chung nhu cầu mua ở thực và đầu tư dài hạn bất động sản (BĐS) sẽ tiếp tục tăng trong tương lai. Từ đó kéo theo giá bán sơ cấp và thứ cấp sẽ còn cao hơn nữa ở tất cả phân khúc. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư trong dài hạn đối với phân khúc cao cấp có thể sẽ chậm lại vì mức giá cao mà hiệu suất cho thuê lại thấp. “Kênh đầu tư này đã trở nên kém hấp dẫn hơn so với những năm trước đây” - JLL nhận định.



Giá thuê căn hộ cao cấp giảm mạnh

Tại TP.HCM, để mua một căn hộ 120 m2 ở dự án Cantavil Hoàn Cầu (quận Bình Thạnh), chủ nhà phải chi với mức giá tối thiểu 5 tỉ đồng. Thế nhưng giá thuê hằng tháng trung bình chỉ dao động 20-23,5 triệu đồng. Hiện mức giá thuê này đã giảm 5% so với năm 2018 và giảm 10% so với năm 2017. Trong khi đó, với số tiền này gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất 8%/năm thì mỗi tháng cũng nhận được khoảng 31-33 triệu đồng tiền lãi.

Tương tự, loạt dự án chung cư cao cấp tại quận 4 như Galaxy 9, Masteri Millennium, Khánh Hội, The GoldView… giá cho thuê cũng giảm 1-3 triệu đồng/tháng so với quý trước đó. The GoldView từng có mức giá thuê thấp nhất là 16-18 triệu đồng/tháng hiện đã hạ trần xuống 14,5-17 triệu đồng/tháng. Còn chung cư mới bàn giao Masteri Millennium ghi nhận giá thuê trung bình các căn hai phòng ngủ tầm 17-20 triệu đồng/tháng. Chung cư Khánh Hội cho thuê căn diện tích lớn 80-100 m2 với giá 8-12 triệu đồng/tháng, giảm gần 1-1,5 triệu đồng/tháng so với thời điểm tháng 12-2018.

Hàng loạt dự án khác như Masteri Thảo Điền, Vinhome Central Park, The Park Residence, New City Thủ Thiêm… giá cho thuê đều giảm 1-2 triệu đồng/tháng để giữ chân khách và tăng sức cạnh tranh.

Ở góc độ chủ đầu tư, ông Ngô Quang Phúc, Tổng giám đốc Tập đoàn BĐS Phú Đông Group, cho biết: “Cần điều chỉnh nguồn cung ở các phân khúc cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Có những phân khúc cần giảm và ngược lại. Phân khúc cao cấp đang gặp khó, có dự án cao cấp ở quận 2 đã bàn giao cho cư dân cách đây hơn ba năm mà giá chênh lệch chỉ tầm 300 triệu đồng”.



Khi đầu tư căn hộ cho thuê cần cân nhắc kỹ khoản vốn bỏ ra và số tiền thu được mỗi tháng. Ảnh: QUANG HUY

Giá nhà lại tăng phi lý

Chị Ngân Nga, nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Để thuận tiện cho việc đi lại nên tôi lựa chọn dự án ở quanh khu vực thuộc quận Bình Tân. Tháng 11 vừa qua, tôi tham gia đặt cọc giữ chỗ một căn hộ. Chủ đầu tư chỉ bung ra khoảng 500 căn nhưng số khách giữ chỗ lên đến 7.000 người. Mức giá lần này cao hơn khoảng 300 triệu đồng so với mở bán lần một. Nếu giá cứ tiếp tục leo thang như thế này thì người lao động rất khó mua được nhà để ở”.

JLL nhận định giá bán căn hộ hồi cuối năm 2019 đã đạt mức cao kỷ lục, gần 2.900 USD/m2, tương đương 68 triệu đồng/m2, tăng tới 78,2% theo năm và gần 40% theo quý. Mức tăng đột biến được ghi nhận chủ yếu do các dự án có giá phải chăng đã được bán hết nên giỏ hàng sơ cấp chỉ còn lại những dự án có giá cao hơn mức trung bình.

Ngoài ra, mức tăng chóng mặt này còn đến từ nguyên nhân các nhà đầu tư có dự án được tung ra trong quý IV-2019 cũng tự tin đề xuất giá bán cao hơn do nguồn cung khan hiếm.

Phó giám đốc một công ty BĐS đang phát triển dự án căn hộ trung cấp cho biết: “Do số lượng hàng ở phân khúc này quá ít mà cầu ở thực luôn cao nên buộc chủ đầu tư phải đẩy giá lên. Đáng nói là một số dự án phân khúc cao cấp cũng… ăn theo, đẩy giá căn hộ cao hơn giá trị thực”.

Khảo sát cho thấy một chủ đầu tư vừa thông báo bán căn shophouse ở khu vực quận 1 có thiết kế một trệt, ba lầu với giá đất dự kiến là 800 triệu đồng/m2 và giá xây dựng 300 triệu đồng/m2. Đây là mức giá kỷ lục mới của BĐS trung tâm TP.HCM.

Thậm chí dự án căn hộ cao cấp trên đường Cống Quỳnh, quận 1 có mức giá giật mình: 10.000 USD/m2, tương đương khoảng 250 triệu đồng/m2. Như vậy, để sở hữu căn hộ một phòng ngủ rộng 50 m2, khách hàng phải chi khoảng 12,5 tỉ đồng. Theo nhân viên tư vấn của dự án này, hiện các giỏ hàng đang đóng lại để chờ chủ đầu tư công bố bảng giá cao hơn thì mới ra hàng thêm.

Theo ông Nguyễn Huy Hưởng, một nhà đầu tư địa ốc chuyên nghiệp, với giá tiền mua cao như vậy thì giá cho thuê phải đạt 3.000 USD/tháng (tương đương gần 70 triệu đồng/tháng). Nhưng liệu có thể tìm được khách thuê chịu nổi mức chi tới 70 triệu đồng/tháng để ở trong căn hộ 50 m2 hay không? Trong khi giá nhà khó có cơ hội để tăng thêm nữa mà khả năng cho thuê lại có chiều hướng giảm. Điều này đồng nghĩa nhà đầu tư mua sản phẩm cao cấp dù với mục tiêu kiếm lời nhờ vào tăng giá hay cho thuê đều sẽ bất thành. Khi chủ đầu tư đẩy giá lên quá cao thì nhà đầu tư khó kiếm được lợi nhuận tương xứng với số vốn bỏ ra.

“Chưa kể số lượng căn hộ cao cấp trên thị trường đang có xu hướng dư thừa. Do đó, đổ tiền vào căn hộ có giá cao mà không thể đong đếm được tính thanh khoản thì coi như nắm chắc thất bại” - ông Tưởng nói.