Thực hư dự án hàng ngàn căn hộ xây ‘chui’ ở quận 2

• Tháng 11-1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 2. • Tháng 8-1999, Thủ tướng ban hành quyết định giao đất cho HDTC để đầu tư hạ tầng cơ sở khu đô thị An Phú - An Khánh với quy mô hơn 131 ha. • Tháng 6-2011, UBND quận 2 đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị tỉ lệ 1/500 khu nhà ở (khu D), diện tích hơn 24,6 ha. Theo đồ án này, tổng số nhà ở tại dự án này là 2.912 căn, gồm 188 căn nhà liên kế thấp tầng và 2.724 căn hộ chung cư.