Bắt giám đốc của 3 công ty bất động sản lừa đảo hơn 80 tỉ đồng

(PLO)- Bị can làm giám đốc 3 công ty bất động sản sau đó vẽ dự án để phân lô bán nền lừa hơn 80 tỉ đồng.

Ngày 24- 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt bị can Bùi Vĩnh Tuấn (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Bùi Vĩnh Tuấn đứng chức danh Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng địa ốc Đại Tuấn Phát, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển tập đoàn Đông Dương và Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Boss Land.

Tuấn đã lập ra các dự án khu dân cư như: “Cát Tường, Dragon City, Sonata” tại huyện Long Thành và TP. Biên Hoà, sau đó lừa ký các hợp đồng bán cho nhiều người thu về số tiền hơn 80 tỉ đồng.

Qua quá trình điều tra xác minh, ngày 23-4, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Đồn Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành bắt giữ Bùi Vĩnh Tuấn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, thông báo những ai là người bị hại của Bùi Vĩnh Tuấn nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: 1034 Nguyễn Ái Quốc (khu phố 1, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà) để cung cấp thông tin, sớm đưa bị can ra truy tố.

VŨ HỘI