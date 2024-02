Bắt giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động để chiếm đoạt tài sản

Tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 7-2 cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn vừa rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Cao Xuân Hùng, Giám đốc Công ty TNHH XNK TMDV Cao Hùng (công ty Cao Hùng).

Cao Xuân Hùng đưa ra thông tin gian dối sau đó nhận tiền đặt cọc và chiếm đoạt tài sản. Ảnh CALS

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6 đến tháng 8-2023, lợi dụng danh nghĩa là giám đốc, Cao Xuân Hùng đưa ra thông tin gian dối rằng công ty có thể đưa người Việt Nam sang Trung Quốc xuất khẩu lao động, mức lương tối thiểu là 4.000 Nhân dân tệ/tháng và đảm bảo các thủ tục pháp lý theo quy định.

Tin lời Hùng, chị LTT (ngụ tỉnh Thái Nguyên) đã đến công ty của Hùng để nộp hồ sơ và tiền đặt cọc của 22 người, mỗi người 15 triệu đồng, tổng số tiền đặt cọc là 330 triệu đồng. Cầm tiền của chị T, Hùng hứa hẹn 1 tháng sẽ đưa người đi xuất khẩu lao động sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, Hùng không làm thủ tục để đưa các lao động đi xuất khẩu lao động như đã hứa mà đã chiếm đoạt số tiền trên để chi tiêu cá nhân.

Làm việc với công an, Cao Xuân Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Cơ quan CSĐT Công an TP Lạng Sơn đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Xuân Hùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài.

Các quyết định này đã được VKS cùng cấp phê chuẩn.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

XUÂN NGUYỄN