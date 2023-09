Ngày 15-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết đã đưa hai nghi phạm Nguyễn Văn Giang (27 tuổi, thường trú TP Hà Nội) và Đỗ Hải Vân (17 tuổi, thường trú TP Phủ Lý, Hà Nam). Cả hai đang tạm trú trên địa bàn phường 5, TP Tân An, Long An.

Qua làm việc, Nguyễn Văn Giang và Đỗ Hải Vân khai nhận từ cuối năm 2022 đến nay, thuê nhà trên địa bàn phường 5, TP Tân An, Long An để ở và hoạt động "cho vay nặng lãi" trên địa bàn thuộc các huyện Thủ Thừa, Châu Thành, TP Tân An, Long An và khu vực xã Tân Hương, huyện Châu Thành, Tiền Giang.

Nguyễn Văn Giang và Đỗ Hải Vân tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Nhằm thu hút nhiều người chú ý, Giang đã sử dụng mạng xã hội để chạy quảng cáo nội dung “Vay tiền nhanh Long An” kèm theo số điện thoại. Khi ai có nhu cầu vay tiền, Giang và đồng bọn sẽ hẹn gặp để tư vấn các khoản vay, hình thức cho vay và thu hồi vốn, lãi...

Những người có nhu cầu vay tiền chỉ cần cung cấp giấy CMND, CCCD, giấy phép lái xe... để Giang và đồng bọn quyết định số tiền sẽ cho vay từ 2 triệu đến 20 triệu đồng, lãi suất từ 30%/tháng và người vay phải trả góp tiền vốn, tiền lãi theo ngày.

Hàng ngày vào buổi chiều tối, Giang và đồng bọn sử dụng xe máy chạy đến gặp người vay để thu tiền. Nếu người vay chậm trả thì Giang và đồng bọn gọi điện nhắc nhở hoặc đến nơi ở, nơi làm việc của người vay gây áp lực, hù dọa, khủng bố tinh thần để đòi tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác định có 23 người vay tiền của Giang và đồng bọn với tổng số tiền vay gần 800 triệu đồng. Từ số tiền cho vay, nhóm người này đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay vượt lãi suất quy định của pháp luật gần 161 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự đối với Giang. Hiện vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thủ Thừa tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Long An: Công nhân lo ngại nạn tín dụng đen, đòi nợ 'kiểu giang hồ' (PLO)- Đối đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh Long An, nhiều công nhân phản ánh vấn đề tín dụng đen, đòi nợ thuê “kiểu giang hồ" khá phổ biến, gây ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý, tinh thần.

HUỲNH DU