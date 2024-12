Bắt kẻ bị Công an Bình Phước truy nã đặc biệt 01/12/2024 21:35

Ngày 1-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với các lực lượng, bắt giữ Lê Xuân Thắng (43 tuổi, thường trú tại tỉnh Khánh Hòa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Xuân Thắng bị truy nã đặc biệt, trên người có thủ súng đạn. Ảnh: CA

Thắng là người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Phước truy nã đặc biệt từ tháng 10-2024.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 9-2022, Thắng và bà H nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau như vợ chồng. Biết bà H có 3 mảnh đất nên Thắng đã dụ dỗ, lừa bà H để mang 3 sổ hồng đi thế chấp vay 8 tỉ đồng. Sau khi có tiền, Thắng lấy tiêu xài cá nhân.

Phát hiện sự việc, bà H đã báo cơ quan công an. Ngày 21-3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Thắng về hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng lúc này Thắng đã bỏ trốn.

Ngày 12-10-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã quyết định truy nã đặc biệt đối với Thắng.

Quá trình lẩn trốn, Thắng liên tục di chuyển đến nhiều nơi. Rạng sáng 1-12, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt giữ Thắng khi đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc phường Tân Hưng (quận 7).

Tại thời điểm vây bắt, lực lượng công an thu giữ trên người Thắng 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại cùng 27 viên đạn.