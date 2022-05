Bắt khẩn cấp kẻ đánh tài xế Grab giữa đường khiến dư luận phẫn nộ

Sáng 6-5, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, đã bắt khẩn cấp 1 đối tượng trong nhóm người đi ô tô gây thương tích cho tài xế grab tại giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Theo đó, lúc 22 giờ ngày 5-5, lực lượng trinh sát Công an quận Sơn Trà phối hợp Công an TP Hội An (Quảng Nam) đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tiến (SN 1987; quê quán tại Nam Định; trú Tổ 59, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) khi đang lẫn trốn tại TP Hội An.

Ngay trong đêm đối tượng đã được di lý về công an quận Sơn Trà để phục vụ công tác điều tra và tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại.

Được biết Tiến có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, chiều 5-5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh nam tài xế grab bị nhóm người đàn ông đi trên ô tô biển số 43A.625…đánh ngã, nằm sõng soài dưới nền đường. Chưa dừng lại, nhóm người đàn ông trên tiếp tục dùng chân đạp, dùng tay đấm liên tiếp lên mặt nạn nhân gây bức xúc cho dư luận.

Điều đáng nói, khi một người dân đi đường đến can ngăn cũng bị nhóm người hung hãn trên đe dọa. Sau khi hành hung nạn nhân bị thương, nhóm người này lên ô tô bỏ đi.

Hiện công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.