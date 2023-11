Bắt người đàn ông làm giả con dấu nhằm chiếm đoạt công ty

(PLO)- Hoàng tự ý làm con dấu của Công ty Lợi My 2 rồi đóng dấu vào hợp đồng chuyển nhượng và làm hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật nhằm chiếm đoạt công ty.

Ngày 9-11, Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng (53 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) về làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Cùng ngày, công an cũng tiến hành khám xét chỗ ở đối với Hoàng, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án và niêm phong theo quy định

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng đã có hành vi làm giả con dấu của Công ty Lợi My 2 mà không được sự đồng ý của người đại diện pháp luật của Công ty là bà Lê Ngọc Trúc. Sau đó, Hoàng đã sử dụng con dấu giả đóng vào 6 hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của công ty trị giá 120 tỉ đồng. Ngoài ra Hoàng còn làm hồ sơ, thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Trúc qua Hoàng nhằm chiếm đoạt công ty.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng. Ảnh: CACC

Tiếp đó, Hoàng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh chủ trương đầu tư thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty Lợi My 2 đối với Dự án nhà ở xã hội tại TP Vĩnh Long mà công ty đang làm chủ đầu tư. Lúc này bà Trúc phát hiện và làm đơn ngăn chặn, tố cáo hành vi của Hoàng.

Công an Cần Thơ truy nã 1 phụ nữ lừa đảo đầu tư Binary Option - BO (PLO)- Thủy sử dụng mạng xã hội, phần mềm học trực tuyến kêu gọi nhiều người chuyển tiền để đầu tư giao dịch Binary Option - BO rồi chiếm đoạt tiền tỉ

HẢI DƯƠNG