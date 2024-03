Bắt người đưa lên ô tô, ép ký giấy nhận nợ 150 triệu đồng

Ngày 28-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Nguyên Toàn (40 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) và Lê Trạc Phong (36 tuổi, ngụ huyện Tân Phú, Đồng Nai) về tội bắt người trái pháp luật.

Người bị bắt giữ trái quy định pháp luật là ông SBC (ngụ xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).

Công an huyện Đức Cơ dựng lại hiện trường vụ bắt người trái pháp luật. Ảnh: CACC

Kết quả điều tra ban đầu xác định hai bị can trên bắt người nhằm mục đích đòi nợ và yêu cầu ông SBC ký giấy nợ 150 triệu đồng liên quan vụ mua bán đá thiên thạch.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20-3, Công an huyện Đức Cơ nhận tin báo ông SBC bị nhóm người không rõ lai lịch bắt cóc đưa đi bằng ô tô màu trắng. Chiếc xe sau đó chạy sang hướng xã Ia Krái, huyện Ia Grai.

Ngay lập tức, Công an huyện Đức Cơ tổ chức truy tìm, xác định hai người thực hiện hành vi bắt người trái quy định pháp luật là Thái Nguyên Toàn và Lê Trạc Phong. Công an cũng đồng thời giải cứu ông SBC an toàn.

Bản tin tối 29-12: Cựu cảnh sát giao thông bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở Hà Nội bị phạt 20 năm tù (PLO)- Bản tin tối 29-12 : Cựu cảnh sát giao thông bắt cóc cháu bé 7 tuổi ở Hà Nội bị phạt 20 năm tù; Nguyên trưởng Công an phường 14, quận 10, TP.HCM bị khởi tố; Ngày tổn thất nặng của Ukraine...

LÊ KIẾN