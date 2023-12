Ngày 23-12, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) vẫn đang ráo riết truy bắt Trần Phan Vũ Thanh (sinh năm 1989, quê Kiên Giang là em rể của Dương Thúy Ái), một trong 4 thành viên của nhóm bắt cóc giám đốc người nước ngoài để đòi tiền chuộc 5 tỉ đồng.

Ngoài Thanh đang bỏ trốn thì 3 thành viên khác của nhóm này đã bị bắt gồm: Zhao Xin (sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc); Dương Thúy Ái (sinh năm 1994, HKTT tại An Giang, người tình của Zhao Xin) và Nguyễn Khánh Vĩ (sinh năm 2004, HKTT tại Kiên Giang).

Không báo công an, muốn đưa tiền chuộc để cứu con tin

Thanh là người cùng Zhao Xin trực tiếp khống chế, bắt cóc vị giám đốc người nước ngoài rồi đánh đập dã man.

Nạn nhân là người đàn ông tên G, giám đốc một công ty nằm trong khu công nghiệp Tân Bình (thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Sáng ngày 21-12, Zhao Xin trực tiếp gọi video call cho người thân ông G, yêu cầu đưa 5 tỉ đồng tiền chuộc. Zhao Xin đe dọa: Nếu phát hiện người thân không đưa tiền chuộc và báo công an thì sẽ giết con tin.

Zhao Xin, Dương Thúy Ái và Nguyễn Khánh Vĩ (từ trái qua). Ảnh: LA

Zhao Xin quay hình ảnh ông G đang bị bịt mắt và trói tay trên xe ô tô để đe dọa và uy hiếp tinh thần người thân của ông G, ép phải nhanh chóng chuẩn bị tiền.

Quá hoảng sợ, người thân ông G đã nhanh chóng đi rút tiền nhưng chỉ gom được 4,5 tỉ đồng. Sau nhiều lần đàm phán, Zhao Xin đã chấp nhận lấy 4,5 tỉ đồng tiền chuộc.

Người thân của G muốn đưa tiền chuộc để cứu con tin chứ không trình báo công an, nhưng qua công tác nắm bắt tình hình địa bàn. Các trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện vụ việc.

Xác định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do một người nước ngoài cầm đầu nên ngay lập tức, lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo cho Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương để lên phương án giải cứu con tin.

Sau đó, lực lượng công an đã tiếp cận người thân ông G để vận động thuyết phục phối hợp cùng công an để giải cứu con tin.

Số tiền 4,5 tỉ đồng gia đình chuẩn bị để đưa cho nhóm bắt cóc. Ảnh: LA

Tuy nhiên, do lo sợ ông G sẽ bị giết nên phía gia đình không hợp tác mà muốn tự mình thỏa thuận với nhóm bắt cóc.

Sau nhiều lần thuyết phục, người thân ông G đã chấp nhận phối hợp cùng công an để giải cứu con tin.

Thượng tá Nguyễn Minh Nhựt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, nếu không có sự hợp tác của người thân con tin thì rất khó có thể giải cứu con tin thành công. Chính vì vậy, đơn vị đã cố gắng vận động, thuyết phục để phía gia đình hợp tác. Khi gia đình đã hợp tác cùng lực lượng công an thì khó khăn bước đầu của vụ án này đã được giải quyết.

Thời điểm này, một mặt thông báo thông tin nạn nhân và chiếc xe ô tô nạn nhân đi trước khi bị bắt, đến công an các địa phương để xác minh, truy xét tìm nơi giam giữ con tin. Một mặt, phối hợp với gia đình để dẫn dụ nhóm bắt cóc lộ diện.

Zhao Xin liên tục gọi điện cho gia đình để thỏa thuận địa điểm giao tiền. Sau nhiều lần thay đổi vị trí, cuối cùng Zhao Xin yêu cầu gia đình nạn nhân mang tiền đến đến một bãi đất trống tại địa bàn TP Thủ Dầu Một để giao thì sẽ thả người.

Căng thẳng từng giây

Kế hoạch vây bắt nhóm bắt cóc và phương án giải cứu con tin được Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo sát sao.

Thời điểm Dương Thúy Ái bị lực lượng công an bắt giữ, sau khi giải cứu con tin. Ảnh: LA

Phòng Cảnh sát hình sự chủ công phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con tin khi tiến hành giải cứu. Hàng chục cán bộ chiến sĩ sẵn sàng chờ lệnh.

Trực tiếp, thượng tá Nguyễn Minh Nhựt lái ô tô chở gia đình con tin cùng 4,5 tỉ đồng đến điểm hẹn.

Để nhóm bắt cóc lộ diện, lực lượng công an yêu cầu gia đình đàm phán với nhóm bắt cóc là chỉ giao một nửa số tiền, khi gặp được con tin sẽ giao hết.

Tuy nhiên, Zhao Xin rất xảo quyệt và nhất quyết không chấp nhận mà còn tiếp tục đe dọa nếu không giao tiền trước 10 phút thì sẽ giết chết con tin ngay lập tức.

Do quá hoảng sợ, người thân sợ hãi và nói không cần công an can thiệp nữa. Lúc này, người thân con tin chỉ muốn giao tiền nhanh để đảm bảo tính mạng cho ông G.

Thượng tá Nguyễn Minh Nhựt cho biết, lúc này trên xe ô tô rất căng thẳng. Người thân đang rất hoảng loạn. Nếu họ không phối hợp cùng công an nữa thì nhiệm vụ giải cứu con tin có thể sẽ thất bại. Với nhiều năm kinh nghiệm, thượng tá Nhựt đã nhanh chóng ổn định tinh thần của gia đình và cố gắng thuyết phục để gia đình tiếp tục phối hợp.

“Thời điểm đó, chỉ cần một sơ suất nhỏ thì kế hoạch giải cứu con tin sẽ đổ sông đổ bể. Tệ hơn là con tin sẽ nguy hiểm đến tính mạng nếu gia đình để lộ thông tin có công an can thiệp”, thượng tá Nhựt nói.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thưởng nóng 20 triệu đồng, cho các lực lượng phối hợp bắt giữ nhóm bắt cóc và giải cứu thành công giám đốc người nước ngoài. Ảnh: LA

Khi tâm lý đã ổn định, người thân ông G đã tiếp tục chấp nhận phối hợp với công an. Lúc này, phương án ngay lập tức được thay đổi là chấp nhận theo yêu cầu của nhóm bắt cóc rồi tùy cơ ứng biến.

Số tiền 4,5 tỉ đồng được đặt vào vị trí theo yêu cầu của kẻ bắt cóc. Zhao Xin ra lệnh cho xe ô tô phải rời đi ngay, nếu chậm trễ sẽ giết chết con tin.

Khi xe do thượng tá Nhựt điều khiển rời đi khoảng 15 phút, thấy không có điều gì bất thường, Zhao Xin đi xe máy đến lấy tiền thì lập tức bị các trinh sát hình sự phục sẵn bắt giữ.

Khai thác nhanh Zhao Xin, khi biết được nơi giam giữ con tin, các mũi trinh sát khác đã ngay lập tức tiếp cận bao vây.

Thời điểm này, tại nơi giam giữ con tin có Thanh và Vĩ đang canh giữ. Khi đã khép vòng vây các trinh sát bất ngờ ập vào giải cứu con tin.

Khi phát hiện lực lượng công an Thanh đã nhanh chân bỏ trốn. Còn Vĩ đã bị lực lượng công an khống chế bắt giữ.

Khi nhận được thông tin ông G được giải cứu an toàn, người thân ông G đã bật khóc nức nở. Gia đình bày tỏ sự thán phục với lực lượng Công an Việt Nam.

Người thân ông G cũng ngay lập tức nói lời xin lỗi với những cán bộ chiến sĩ tham gia giải cứu con tin, vì nhiều lần không chịu hợp tác, gây khó khăn cho lực lượng công an.

Qua lời khai của Zhao Xin và Vĩ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng bắt giữ Dương Thúy Ái để điều tra.

Kế hoạch bắt cóc đồng hương Bước đầu nhóm bắt cóc khai nhận, khoảng tháng 7-2023, Zhao Xin nhập cảnh vào Việt Nam (theo diện du lịch) và đến ở cùng bạn gái là Dương Thúy Ái tại một ngôi nhà tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Thời gian ở tại đây, Zhao Xin quen biết thêm Nguyễn Khánh Vĩ và Trần Phan Vũ Thanh. Do cần tiền tiêu xài, đầu tháng 12-2023, Zhao Xin lên kế hoạch tìm người nước ngoài đang sinh sống tại Bình Dương để bắt cóc, đòi tiền chuộc. Sau nhiều lần đi ăn tại một nhà hàng tại phường Hào Phú (TP Thủ Dầu Một), Zhao Xin phát hiện người ông G thường xuyên đến ăn tại đây và giống một người có nhiều tiền. Zhao Xin và Dương Thúy Ái đã bí mật theo dõi ông G đến tận công ty của người này. Khi thấy ông G thường xuyên đi một mình nên quyết định hành động. Khoảng hơn 0 giờ ngày 21-12, ông G ăn tại nhà hàng xong thì đi xe ô tô đi về. Ngay lập tức, Zhao Xin và Thanh đi xe máy bám theo, khi đến một đoạn đường vắng người qua lại, hai người bất ngờ chặn xe, dùng roi điện khống chế bắt cóc người giám đốc này. Sau đó, Zhao Xin và Thanh đưa ông G về một nhà xưởng tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một), do Dương Thúy Ái thuê để chứa hàng. Tại đây, Zhao Xin gọi điện cho Ái yêu cầu Vĩ đến hỗ trợ canh giữ. Sau đó, Zhao Xin gọi điện với người thân ông G để đàm phán tiền chuộc…

LÊ ÁNH