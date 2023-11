Bắt nhân viên mạo danh khách hàng chiếm đoạt tài sản của công ty

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Hoàng Anh (42 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Anh là nhân viên Công ty cổ phần Tổng Công ty TM – Chi nhánh An Giang, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Vào cuối năm 2022, qua rà soát, Công ty TM phát hiện một cửa hàng ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, vẫn còn đang nợ đơn hàng hơn 120 triệu đồng nên liên hệ để giải quyết.

Tuy nhiên, qua làm việc, chủ cửa hàng này cho biết không có nợ và không có đặt đơn hàng trong khoảng thời gian từ ngày 01 đến 19-12-2022.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Hoàng Anh

Công ty TM tiến hành làm việc với Hoàng Anh thì Hoàng Anh đã thừa nhận đã mạo danh khách hàng sử dụng mã code để đặt hàng, rồi bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó Công ty TM đã tố cáo hành vi của Hoàng Anh.

HẢI DƯƠNG