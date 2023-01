Bắt nhóm tín dụng đen, ép con nợ chuyển nhượng nhà đất

(PLO)- Công an huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa vừa triệt xóa nhóm tín dụng đen ép người vay chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Chiều 12-1, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa tổ chức khám xét đồng loạt bốn điểm gồm nhà ở và cơ sở cầm đồ có biểu hiện hoạt động tội phạm tín dụng đen phức tạp trên địa bàn huyện Triệu Sơn, đồng thời tiến hành bắt giữ nhóm người cho vay lãi nặng để điều tra theo quy định.

Theo Công an huyện Triệu Sơn, quá trình điều tra phát hiện Lê Xuân Huy (31 tuổi), ngụ ở Triệu Sơn là người cho vay lãi nặng và thường xuyên có giao dịch với những người có nhu cầu vay tiền bằng mạng xã hội.

Huy yêu cầu người vay phải thế chấp trích lục nhà hoặc các giấy tờ có giá trị, viết giấy vay tiền nhưng không ghi lãi suất mà cắt lãi trực tiếp từ số tiền bị hại vay.

Đến thời hạn không trả, Huy cho đàn em đến đòi nợ, bắt người vay phải trả tiền thông qua tài khoản trang web do Huy lập để thu hồi nợ.

Đặc biệt, trong trường hợp người vay không trả, các đối tượng sẽ trực tiếp đến nhà gây sức ép, bắt buộc người vay phải trả hoặc phải chuyển nhượng tài sản nhà đất.

Điều tra ban đầu của công an cho biết, Lê Xuân Huy cho vay với lãi suất từ 3 ngàn đồng/triệu/ngày đến 15 nghìn đồng/triệu/ngày (tương đương trên 500%/năm).

Chỉ tính từ năm 2021 đến khi bị bắt, Huy đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Triệu Sơn vay tổng số tiền giao dịch là trên 6 tỷ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan công an, xác định đây là điểm hoạt động "tín dụng đen" phức tạp nên đã lập án đấu tranh, điều tra, làm rõ.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT-Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Xuân Huy và “đàn em” là Trịnh Minh Dương (27 tuổi) cùng ngụ ở huyện Triệu Sơn về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt tạm giam và khám xét đồng loạt nhà của nhóm người cho vay là Nguyễn Văn Dương (36 tuổi), Nguyễn Ngọc Cư (37 tuổi) và Lê Sỹ Trọng (33 tuổi) cùng ngụ ở Triệu Sơn.

Kết quả, lực lượng công an đã thu giữ 19 sổ hồng, nhiều hợp đồng cho vay và sổ sách có liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lê Xuân Huy khai nhận, từ cuối năm 2021 đến nay đã cùng với Dương, Cư, Trọng cho nhiều người trên địa bàn huyện Triệu Sơn vay tiền.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Triệu Sơn điều tra và công an đề nghị ai là nạn nhân vay tiền của bốn người nói trên thì liên hệ với Công an huyện Triệu Sơn để được giải quyết.

