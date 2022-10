Bắt nhóm trộm, phát hiện 38 con chó trong cốp ô tô

(PLO)- Do mâu thuẫn nợ nần tiền bạc, nam thanh niên 30 tuổi quê ở Bình Định bị bạn đồng hương dùng dao đâm trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

31/10/2022 14:05

(PLO)- Công an khởi tố 35 bị can hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng, ba bị can về tội gây rối trật tự công cộng.