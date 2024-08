Bắt tạm giam nhiều cán bộ địa chính, tư pháp ở Đắk Lắk 30/08/2024 13:34

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk bắt nhiều cán bộ địa chính, tư pháp ở huyện Ea Súp vì vi pháp luật.

Ngày 30-8, một lãnh đạo Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can là cán bộ địa chính, tư pháp trên địa bàn để điều tra, làm rõ vụ án nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Thị Bạch Tuyết (43 tuổi, công chức địa chính xã Ea Rốk), Nguyễn Thị Lan Phương (41 tuổi, công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt) và Nguyễn Thị Vinh (công chức tư pháp thị trấn Ea Súp).

Bị can Lê Phạm Bình tại cơ quan công an. Ảnh: N.G

Liên quan vụ án trên trước đó Công an huyện Ea Súp đã khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Phạm Bình-Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12-2021 đến tháng 6-2022, với vai trò là phó giám đốc và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, ông Bình đã nhiều lần nhận tổng số tiền hơn 80 triệu đồng từ bà Lê Thị Bạch Tuyết và của một người dân để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính đất đai.

Còn bà Lê Thị Bạch Tuyết đã nhiều lần nhận tiền của người dân trong các năm 2021, 2023 để làm thủ tục chuyển nhượng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cũng theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Lan Phương, đã nhận hơn 33 triệu đồng của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan sang nhượng đất.

Bà Nguyễn Thị Vinh cũng nhiều lần nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đến sang nhượng quyền sử dụng đất.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Ea Súp đã khởi tố, bắt tạm giam ông Bình, bà Tuyết, bà Phương để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Bà Vinh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.