Bắt thanh niên cướp giật vé số của người bán dạo

(PLO)- Lực lượng công an Long An đã chốt chặn truy bắt thanh niên cướp giật vé số ở Tiền Giang đang trên đường tẩu thoát đi TP.HCM

Sáng ngày 12-9, thông tin từ Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết, đã bàn giao nghi phạm Võ Minh Hiền (29 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cho Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) để thụ lý theo thẩm quyền.

Võ Minh Hiền cướp giật vé số của người bán dạo.

Trước đó, sáng ngày 10-9, Công an xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa nhận được thông tin từ Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) có 1 đối tượng vừa cướp tài sản (vé số của người bán dạo) trên địa bàn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tẩu thoát về hướng TP HCM qua địa bàn Long An.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Nhị Thành tổ chức lực lượng chốt chặn trên quốc lộ 1 tại Ngã 3 Bình Ảnh thuộc ấp 7, xã Nhị Thành.

Với những đặc điểm nhận dạng được cung cấp, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Nhị Thành phát hiện và bắt giữ Hiền cùng phương tiện là xe mô tô khi nghi phạm đang tẩu thoát trên quốc lộ 1 qua địa điểm chốt chặn.

Hiện vụ việc Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang) tiếp tục điều tra xử lý.