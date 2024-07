Bến Tre: Đại biểu HĐND đề nghị xử lý nghiêm việc dây cáp viễn thông chằng chịt, mất an toàn 12/07/2024 12:56

Ngày 12-7, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Bến Tre Khóa X, nhiệm kỳ (2021-2026), các đại biểu HĐND tỉnh đã chất vấn những vấn đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm; trong đó vấn đề cáp viễn thông chằng chịt, nguy cơ mất an toàn được các đại biểu quan tâm chất vấn sôi nổi.

Đại biểu Nguyễn Văn Bé Tư (đơn vị Mỏ Cày Nam) cho rằng, hiện nay vẫn còn tình trạng cáp viễn thông chưa đảm bảo an toàn, gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Thực tế, trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam cũng đã từng xảy ra tai nạn giao thông đường thủy gây chết người tại xã Thành Thới B do bị vướng dây cáp viễn thông. Đại biểu chất vấn giám đốc Sở Thông tin và truyền thông (TT&TT) tỉnh về trách nhiệm của đơn vị quản lý trong xử lý vấn đề cáp viễn thông chằng chịt, nguy cơ mất an toàn.

Giám đốc Sở TT&TT Bến Tre Trịnh Minh Châu trả lời chất vấn

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Lê Thanh Bằng – Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre cũng nêu rằng, thực trạng cáp viễn thông chằng chịt, mất an toàn đã diễn ra trong thời gian dài trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu đề nghị cần áp dụng chế tài xử lý nghiêm đối với trường hợp này để các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông có trách nhiệm bảo đảm quy trình kỹ thuật, mỹ quan, thu hồi các thiết bị dây cáp không còn sử dụng. Đồng thời cơ quan chức năng cần nhanh chóng rà soát, treo cao và có những giải pháp để đảm bảo an toàn.

Trả lời chất vấn, ông Trịnh Minh Châu – Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bến Tre cho biết, nguyên nhân tồn tại cáp viễn thông gây mất an toàn trong thời gian qua nhưng chưa được giải quyết triệt để là do mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh được phủ diện rộng đến tận vùng sâu, vùng xa, một số dây cáp tồn tại rất lâu do ảnh hưởng thời tiết, mưa bão làm dây cáp bị thòng xuống nhưng đơn vị chức năng chưa xử lý kịp thời.

Do chủ sở hữu các dây cáp viễn thông đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh nên việc bố trí kinh phí chỉnh trang, làm gọn bó cáp, thu hồi dây cáp không còn sử dụng, chưa được triệt để….

Một vụ tai nạn giao thông đường thủy chết người do vướng dây cáp viễn thông đã từng xảy ra tại huyện Mỏ Cày Nam vài năm trước

Cũng theo Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bến Tre, trong các năm qua, Sở đều có văn bản chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tự chỉnh trang hoặc phối hợp với điện lực chỉnh trang, làm gọn cáp treo trên cột và tổ chức kiểm tra để chấn chỉnh, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc.

Cạnh đó, đơn vị thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông trong việc triển khai thực hiện chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột theo kế hoạch.

Hàng năm, Sở TT&TT tổ chức tiến hành thanh, kiểm tra việc treo cáp viễn thông trên cột trên địa bàn các huyện, thành phố. Đoàn Kiểm tra đã nhắc nhở các doanh nghiệp viễn thông khắc phục những hạn chế, tồn tại đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc kéo cáp, bó cáp, chỉnh trang cáp treo trên cột theo đúng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông.

Giải pháp thời gian tới, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bến Tre Trịnh Minh Châu cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Điện lực và các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ các tuyến đường, hẻm đã chỉnh trang làm gọn, không để xảy ra tình trạng treo cáp mới không đúng với quy định để đảm bảo gọn gàng, mỹ quan, an toàn cho người đi bộ và các phương tiện giao thông tham gia lưu thông.

“Trường hợp phát hiện tình trạng dây cáp viễn thông còn chằng chịt, lòng thòng gây mất an toàn, mất mỹ quan nếu đã nhắc nhở rồi nhưng đơn vị kinh doanh viễn thông vẫn cố tình chây ì không khắc phục thì phải dùng biện pháp mạnh để chấn chỉnh lại tình trạng này”- Ông Châu cho biết.

Sở TT&TT tỉnh Bến Tre tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột năm 2025, với mục tiêu hoàn thành việc chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột 100% các tuyến đường, tuyến hẻm, lộ nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời rà soát về mỹ quan đô thị, an toàn cáp treo và cột treo cáp trên địa bàn toàn tỉnh.