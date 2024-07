Bến Tre đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm 11/07/2024 10:04

Ngày 11-7, HĐND tỉnh Bến Tre, khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc kỳ họp thứ 14 (kỳ họp giữa năm).

Phát biểu khai mạc, ông Huỳnh Quang Triệu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre, cho biết thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024; ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo cùng với sự quyết tâm nỗ lực của các ngành, các cấp, kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục trong xu hướng phục hồi tích cực.

Ông Huỳnh Quang Triệu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bến Tre phát biểu khai mạc kỳ họp

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 4,96%, trong đó khu vực I tăng 2,68%, khu vực II tăng 9,3% và khu vực III tăng 4,96%.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024 có 01/21 chỉ tiêu đạt nghị quyết, 03/21 chỉ tiêu đạt trên 90%, 06/21 chỉ tiêu đạt từ 50-90%, 07/21 chỉ tiêu đạt dưới 50%, 4/21 chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh Bến Tre đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiều công trình giao thông quan trọng của tỉnh tiếp tục được đầu tư và đẩy nhanh tiến độ như: cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre, dự án Đường giao thông kết hợp đê bao ngăn mặn liên huyện Mỏ Cày Nam – Thạnh Phú...

Công tác ứng phó với xâm nhập mặn được tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, cùng với sự vận hành hiệu quả của hệ thống ngăn mặn trữ ngọt đã góp phần hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục trên đà phục hồi. Hoạt động sản xuất trong các khu/cụm công nghiệp được duy trì.

Các hoạt động văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được nâng chất và đảm bảo; công tác chăm lo cho các đối tượng được thực hiện tốt và kịp thời. Cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực; phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn như: ảnh hưởng tác động biến đổi khí hậu, nắng nóng, hạn mặn làm giảm năng suất, chất lượng sản xuất nông nghiệp. Tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp vẫn chưa ổn định do thị trường tiêu thụ chậm, thiếu đơn hàng sản xuất…

Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án gặp nhiều khó khăn; Tiến độ bàn giao mặt bằng chậm, các phát sinh trong quá trình thực hiện đã làm hạn chế khả năng giải ngân của dự án; Tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng (nhất là nguồn cát sông để san lấp công trình) cùng với giá cả tăng cao của nguyên, nhiên liệu đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện các dự án...

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu tập trung phân tích, thảo luận, đánh giá toàn diện các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và đồ án quy hoạch phân khu, các nghị quyết quy định chi tiết văn bản Trung ương; xem xét khách quan, đúng thực chất những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khó khăn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024.

Từ đó đề xuất, phân tích, đánh giá những nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đã đề ra trong dự thảo Nghị quyết về bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2024 đặc biệt là các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2024.

Theo chương trình kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre sẽ thảo luận những vấn đề quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm …

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 19 nghị quyết. Cụ thể: xem xét, thông qua 2 nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công; 4 nghị quyết cụ thể hóa các quy định của Trung ương; 6 nghị quyết về thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, rừng và đồ án quy hoạch phân khu; 4 nghị quyết điều chỉnh, bãi bỏ và 3 nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình.

Dự kiến chương trình kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-7.