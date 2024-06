Bí ẩn cái chết của nữ nhà báo và lời khai quanh co của kẻ giết người 02/06/2024 13:00

Vào ngày 10-8-2017, nữ nhà báo người Thụy Điển Kim Wall (30 tuổi) lên tàu ngầm tự chế UC3 Nautilus ở Copenhagen (Đan Mạch) để phỏng vấn kỹ sư và nhà phát minh người Đan Mạch Peter Madsen.

Tuy nhiên, sau đó, người ta không còn gặp cô Wall nữa.

Vào ngày 11-8, khi hay tin chiếc tàu ngầm gặp nạn, nhà chức trách đã tìm cách tiếp cận con tàu. Tuy nhiên, họ chỉ cứu được ông Madsen và không tìm thấy cô Wall. Mười ngày sau, phần thân không đầu của cô Wall trôi dạt vào một bãi biển ở Đan Mạch. Theo đài BBC, phần đầu và các chân của cô được tìm thấy sau đó.

Chuyện gì đã xảy ra với cô Wall?

Nhà báo Kim Wall và ông Peter Madsen trên tàu ngầm UC3 Nautilus hôm 10-8-2017. Ảnh: BBC

Cô Kim Wall là ai?

Cô Kim Wall là nhà báo tự do đi khắp thế giới. Cô có các bài báo xuất hiện trên tờ The New York Times, tờ The Guardian và tạp chí Time. Cô Wall tốt nghiệp Trường Kinh tế London (Anh) và ĐH Columbia (Mỹ).

Trên Facebook, bà Ingrid Wall – mẹ của cô Wall – cho biết con gái bà là một nhà báo “lên tiếng cho những người yếu đuối, dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nhưng điều đó hiện đã bị im lặng", theo trang tin Oxygen.

Đồng nghiệp của cô Wall mô tả cô có nghệ thuật kể chuyện xuất sắc, có tính hài hước và tính phiêu lưu. Cô Wall cũng được mô tả có kỹ năng sắc sảo trong việc truyền đạt sắc thái văn hóa và chính trị địa phương cho độc giả quốc tế.

Nhà báo Kim Wall. Ảnh: BBC

Chuyện gì đã xảy ra trên tàu Nautilus?

BBC đưa tin vào ngày 11-8 cô Wall được người thân báo mất tích, sau khi cô không trở về sau cuộc phỏng vấn trên tàu Nautilus với ông Madsen.

Cuối ngày hôm đó, cơ quan cứu hộ tìm kiếm vùng biển xung quanh Copenhagen. Khi đứng trên một ngọn hải đăng nằm giữa Đan Mạch và Thụy Điển, nhà chức trách nhìn thấy chiếc tàu ngầm Nautilus. Trong vòng 1 giờ sau khi nhà chức trách nhìn thấy con tàu, con tàu bị chìm và lực lượng cứu hộ cứu được ông Madsen.

Theo BBC, DNA từ phần thân không đầu trôi vào một bãi biển ở Đan Mạch trùng với DNA từ lược và bàn chải đánh răng của cô Wall. Ngoài ra, vết máu của cô Wall được phát hiện trên tàu ngầm.

Ông Madsen ban đầu khai rằng ông đã đưa cô Wall vào bờ an toàn sau cuộc phỏng vấn của họ. Sau đó, ông này lại khai rằng cô Wall đã chết sau khi bị cánh cửa sập nặng trên tàu ngầm rơi trúng. Nhưng sau đó, ông Madsen lại thay đổi lời khai, cho rằng cô Wall hít phải khí thải độc hại và chết, theo tờ The Independent.

Khám nghiệm tử thi, nhà chức trách không tìm thấy dấu hiệu khí độc trong phổi của cô Wall hay dấu hiệu chấn thương ở đầu. Tuy nhiên, khám nghiệm tử thi cho thấy trên thân của cô Wall có 15 vết đâm.

Ông Peter Madsen có thú tội không?

Ông Madsen cuối cùng thú nhận đã phân xác cô Wall, nhưng ông khẳng định không có ý định giết cô.

Ông Madsen nói ông đã phân xác cô Wall trong trạng thái "rối loạn tâm thần" và sau đó tự đánh chìm tàu ​​ngầm Nautilus.

Ông Peter Madsen vào tháng 5-2017. Ảnh: GETTY IMAGES

“Tôi không có kế hoạch nào khác trên thế giới này ngoài việc đánh chìm tàu ​​Nautilus” – ông Madsen khai.

Cảnh sát cũng cho biết họ tìm thấy cảnh quay phụ nữ bị tra tấn, bóp cổ và chặt đầu trên máy tính của ông Madsen. Tuy nhiên, ông Madsen cho biết ông “không phải là người duy nhất” có quyền truy cập vào máy tính trong xưởng của ông và những nội dung cực đoan nói trên không phải là của ông.

Sau cùng, ông Madsen bị công tố viên Jakob Buch-Jepsen buộc tội giết người, chặt xác và xử lý xác chết một cách không phù hợp. Công tố viên này cho rằng ông Madsen đã cắt cổ hoặc bóp cổ cô Wall sau khi cô lên tàu ngầm.

Các công tố viên cũng cho biết trong 15 vết đâm được tìm thấy trên thi thể cô Wall có 14 vết nằm ở vùng sinh dục. DNA của ông Madsen cũng được tìm thấy trên thi thể và có dấu vết lưỡi cưa tại các phần cơ thể bị mất của cô Wall.

Vào tháng 4-2018, ông Peter Madsen bị kết án chung thân về cả 3 tội danh nói trên. Thẩm phán Anette Burkø mô tả hành vi của ông Madsen là “một vụ tấn công tình dục được lên kế hoạch trước, có tính chất đặc biệt tàn bạo đối với một phụ nữ ngẫu nhiên”.

Về việc ông Madsen khai rằng cô Wall chết là do hít khí thải, thẩm phán Burkø cho rằng điều này “không đáng tin cậy và không phù hợp với việc ông phân xác cô Wall”. Thẩm phán nhấn mạnh ông Madsen đã nhiều lần thay đổi lời khai về cái chết của cô Wall.

Thẩm phán cho biết tòa tin vào giả thuyết của cơ quan công tố rằng ông Madsen đã tra tấn tình dục cô Wall để thỏa mãn ảo tưởng bạo lực về tình dục của ông.

Ông Madsen sau đó đã kháng cáo, đề nghị tòa phúc thẩm cho ông một hình phạt nhẹ hơn và cho rằng mức án tòa sơ thẩm đưa ra là không phù hợp. Tòa phúc thẩm giữ nguyên mức án chung thân.

Theo The Guardian, bản án chung thân ở Đan Mạch thường là 16 năm tù, nhưng những người bị kết án có thể bị giam lâu hơn nếu họ bị được đánh giá là có thể gây nguy hiểm cho xã hội. Vào năm 2021, ông Madsen nhận thêm 21 tháng tù vì dàn dựng đe dọa đánh bom để trốn thoát khỏi nhà tù.

Dù ông Madsen bị kết án, cho đến nay, việc cô Wall chết ra sao vẫn là một bí ẩn.