Bị bạn nhậu tấn công đến tử vong

Ngày 18-8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an TP Đồng Xoài đang truy tìm nhóm thanh niên đâm chết anh Đặng Minh C. (26 tuổi) vào rạng sáng cùng ngày.

Theo cơ quan công an, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Trước đó, rạng sáng cùng ngày anh C cùng một số người bạn đến một quán nhậu tại phường Tân Bình (TP Đồng Xoài) để nhậu.

Trong lúc ăn nhậu, thì các thành viên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, anh C bị các thanh niên khác dùng dao đâm nhiều nhát vào người.

Sau khi nạn nhân gục tại chỗ, những thanh niên gây án đã nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi mọi người đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.