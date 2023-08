Bị bắt vì bán 7 thửa đất mà người nhà bên vợ nhờ đứng tên giùm

(PLO)- Lợi dụng sự tin tưởng của bà con bên vợ, Vũ tự ý chuyển tên quyền sử dụng đất và bán 7 thửa đất, chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng đem đi chơi chứng khoán

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ (38 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trước đó do có mối quan hệ bà con với vợ Vũ nên anh T (ngụ tỉnh Đồng Tháp) giao tiền cho Vũ để mua 7 nền nhà và giao cho hai vợ chồng Vũ đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, Vũ dùng thủ đoạn gian dối làm giả hợp đồng mua bán đất rồi tự ký và ghi tên người khác vào hợp đồng, thông tin giả làm mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó Vũ đem bán 7 nền nhà cho người khác chiếm đoạt tổng số tiền gần 4 tỉ đồng. Số tiền này Vũ sử dụng để chơi chứng khoán, tiêu xài cá nhân.

