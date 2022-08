Bị bắt vì giở trò đồi bại với con gái bạn nhậu

Ngày 26-8, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Lép (37 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, trưa 3-8, Lép đến nhà người bạn tên T để nhậu. Trong lúc nhậu Lép đi vệ sinh thì nhìn thấy em T (12 tuổi, con gái ông T) đang nằm trong phòng nên nảy sinh ý đồ đồi bại.

Lép giả vờ kêu bé gái đi mua rượu để đi vào phòng và thực hiện hành vi đồi bại. Bé gái kháng cự quyết liệt nên Lép thả nạn nhân ra rồi đi ra nhậu tiếp.

Em T cũng chạy ra ngoài kể lại chuyện cho cha biết.

Sợ bị bạn nhậu đánh, Lép liền bỏ trốn đi nơi khác và bị bắt sau đó.