Bị can trốn nã ở Hòa Bình, bị bắt ở Lâm Đồng sau gần 7 năm lẩn trốn 23/04/2024 12:05

(PLO)- Sau khi cầm chai bia đánh người trong đám cưới, Thông đã trốn truy nã gần bảy năm và vừa bị Công an huyện Đức Trọng, Lâm Đồng bắt giữ.

Ngày 23-4, Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình bắt giữ Quách Công Thông (28 tuổi, ngụ xã An Lạc, huyện Lạc Thủy) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Quách Công Thông bị Công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Ảnh: VT

Thông bị bắt theo lệnh truy nã (ngày 25-7-2017) của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy.

Theo điều tra, trưa ngày 22-2-2017, Thông đi đám cưới ở xã Lạc Lương. Trong lúc ăn nhậu, do mâu thuẫn và đã có rượu trong người nên Thông đã cầm chai bia bằng thủy tinh đập vào thái dương của anh BVV (26 tuổi, ngụ xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy) đang đứng đối diện.

Cú đập mạnh khiến anh Vinh bị ngất xỉu, phải đi cấp cứu.

Sau khi đánh anh Vinh, Thông bị nhiều người đuổi theo nên đã bỏ chạy và trốn khỏi địa phương khi biết mình bị công an truy nã.

Khai với Công an huyện Đức Trọng, tỉnh lâm Đồng khi bị bắt, Thông nói rằng sau khi biết mình bị truy nã, Thông trốn lên TP Hà Nội rồi vào tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương làm thuê kiếm sống.

Trong thời gian ở tỉnh Bình Dương, Thông quen biết và sống chung như vợ chồng (chưa đăng ký kết hôn) với KSHN (24 tuổi, ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và có một con chung.

Khi Thông về nhà của KSHN ở xã Đà Loan thì bị bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Đức Trọng đã hoàn tất các thủ tục bắt người đang bị truy nã và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thủy áp giải về để phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can và xử lý Thông theo quy định của pháp luật.