Lâm Đồng: Cao điểm trấn áp tội phạm, phát hiện 1 người mang lệnh truy nã ở Đạ Tẻh

Ngày 20-1, lãnh đạo công an huyện Đạ tẻh, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phát hiện hai người tàng trữ súng trái phép, thu giữ hai súng hơi, một súng kíp và 395 viên đạn chì.

Nhiều tội phạm liên quan đến súng, vật liệu nổ. Ảnh: VT

Cụ thể, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Đạ Tẻh phối hợp với Đội điều tra án – Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phát hiện Liêu Văn Diệu, 34 tuổi, ngụ xã An Nhơn cất giấu một khẩu súng hơi và 345 viên đạn chì.

Cùng thời điểm, cơ quan này thu giữ của Lương Văn Cường, 28 tuổi, ngụ cùng xã với Diệu một súng hơi, một súng kíp, 50 viên đạn chì.

Công an Đạ Tẻh triệt phá nhiều vụ mua bán ma tuý, pháo nổ. Ảnh: VT

Trao đổi với PLO, Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh, cho biết trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm tội phạm, đem lại cái tết yên bình cho nhân dân.

Cùng với việc liên tiếp đấu tranh, phát hiện nhiều trường hợp mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và pháo nổ, Công an huyện Đạ Tẻh cũng rà soát và phát hiện một người đang mang lệnh truy nã lẩn trốn ở địa phương.

Ngăn chặn nhiều vụ mua bán, tự chế pháo nổ trái phép. Ảnh: VT

Cụ thể, cuối tháng 12-2023, trong quá trình nắm địa bàn, công an huyện phát hiện dấu vết và vận động thành công Hà Mạnh Cường (30 tuổi, ngụ thôn 2, xã Quảng Trị) ra đầu thú.

Cùng với hai huyện Cát Tiên và Đạ Huoai, Đạ Tẻh là địa phương nằm ở phía nam tỉnh Lâm Đồng, trong những năm qua, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tội phạm liên quan đến an ninh trật tự ở đây đã giảm rõ rệt.

Khóa chặt đường trốn của tội phạm truy nã (PLO)- Nhiều tội phạm bị truy nã trong các vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng lợi dụng các đường mòn, lối mở ở biên giới để trốn sang Campuchia.

VÕ TÙNG