Bị cáo trong vụ ‘đánh hàng xóm’ ở Củ Chi chết trong tư thế treo cổ 09/10/2024 16:36

Ngày 9-10, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã lập hồ sơ vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên địa bàn.

Người tử vong là ông Huỳnh Văn Th (54 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, Củ Chi, TP.HCM). Ông Th là bị cáo trong một vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Củ Chi.

Công an có mặt ở nhà ông Thanh. Ảnh: HT

Theo đó, sáng sớm ngày 7-10, người thân của ông Th phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an huyện Củ Chi sau đó có mặt, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Do gia đình nhận thấy ông Th đã tử vong, không muốn cơ quan điều tra thực hiện việc khám nghiệm cũng như cam kết không thắc mắc, khiếu nại về sau nên công an đã bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, ông Th và con trai là Huỳnh Tấn Trung (25 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, cả hai cha con đều không thừa nhận hành vi. Ông Th được tại ngoại, con trai bị tạm giam.

Tòa án huyện Củ Chi sau đó mở nhiều phiên tòa xét xử nhưng chưa tuyên án. Trong đó, cuối năm 2023, do một số nhân chứng vắng mặt nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa để yêu cầu dẫn giải những người này.

Đến đầu năm 2024, Tòa án huyện Củ Chi mở lại phiên tòa và hai cha con ông Th thay đổi lời khai, cho rằng bị oan nên tòa đã trả hồ sơ cho viện kiểm sát, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề liên quan.

Trao đổi với PV, em ruột ông Th cho biết trước khi mất, anh trai mình lo cho con trai đang ở trong trại giam. "Gia đình tôi vẫn tiếp tục kêu oan cho anh trai và cháu" - người này nói.