Bị công an mời làm việc vì đăng tin xuyên tạc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 28/07/2024 09:40

Ngày 28-7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 22-7 đến 26-7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Công an huyện Lâm Hà và Công an huyện Đạ Huoai triệu tập KL (35 tuổi, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) – chủ tài khoản Facebook “A.T” và KB (46 tuổi, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai) – chủ tài khoản Facebook “B.B” để làm việc vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

KB bị công an triệu tập làm việc vì đăng thông tin xúc phạm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cụ thể, 2 người này sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm, phủ nhận những thành tựu, đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nhận thấy cần thiết phải có biện pháp pháp luật răn đe nghiêm khắc đối với những trường hợp coi thường pháp luật nêu trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương rà soát, xác minh; phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan xử lý nghiêm.

KL thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, cam kết không tái phạm

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Hiện nay, Công an huyện Lâm Hà và Đạ Huoai đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Cũng cần nhắc lại rằng, những ngày qua, thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần nhận được sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Hầu hết bày tỏ sự kính trọng, thương tiếc, tưởng nhớ đối với những cống hiến của Tổng Bí thư cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và cho sự phát triển, lớn mạnh của dân tộc Việt Nam.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tang lễ của Tổng Bí thư, kể cả các trường hợp phát tán, truyền đưa trong các hội, nhóm kín trên không gian mạng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.