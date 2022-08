Bị đuổi đánh, vợ lấy dao đâm chồng thương tích dẫn đến tử vong

Ngày 10-8, Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Hằng (40 tuổi, ngụ TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra, chiều 29-7, giữa Hằng và chồng là anh ĐHT (54 tuổi, ngụ khu phố 1, phường 1, Thị xã Cai Lậy) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc bị anh T đuổi đánh, Hằng chạy vào bếp lấy dao quay lại đâm chồng nhiều nhát vào chân anh T gây thương tích.

Anh T được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Cai Lậy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 con dao và các tang vật có liên quan.