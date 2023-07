Bị người bàn nhậu kế bên phàn nàn vì cười lớn, về lấy súng đi bắn người

(PLO)- Bị nhóm người nhậu cạnh bên phàn nàn về chuyện cười lớn, Tuấn liền về nhà lấy súng cùng với Thơm đi bắn người.

Ngày 3-7, Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh) và Phạm Văn Thơm (21 tuổi) để điều tra về hành vi dùng súng bắn người gây thương tích.

Thông tin ban đầu, vào ngày khuya 1-7, Tuấn cùng bạn nhậu tại một quán trên địa bàn xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh. Trong lúc nhậu, nhóm của Tuấn cười lớn. Cho rằng nhóm Tuấn ồn, gây phiền nên nhóm người nhậu ở bàn bên cạnh cự cãi với nhóm Tuấn.

Sau khi tính tiền ra về, Tuấn về nhà lấy khẩu súng bắn đạn cao su rồi kêu Thơm chở trở lại quán nhậu. Đến nơi, Tuấn đã dùng súng bắn vào nhóm có mâu thuẫn làm một người bị thương. Sau khi gây án, Tuấn và Thơm đã bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cao Lãnh phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng đến hiện trường khám nghiệm và truy tìm các đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã bắt khẩn cấp Thơm. Còn Tuấn được sự vận động của công an và gia đình Tuấn cũng ra đầu thú. Tại cơ quan công an Tuấn khai khẩu súng do Tuấn mua trên mạng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

