Đem súng đạn vừa mua ra vườn bắn thử thì bị bắt

(PLO)- Quốc đặt mua khẩu súng và 6 viên đạn rồi mang ra vườn bắn thử thì bị người dân phát hiện và trình báo công an.

Ngày 22-4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan An ninh điều tra vừa đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Văn Quốc (20 tuổi, ngụ xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, Công an huyện Thanh Bình nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện Quốc đang tàng trữ một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay. Nhanh chóng công an đã triển khai lực lượng đến kiểm tra và phát hiện Quốc cất giấu súng ở một ngôi nhà hoang thuộc tuyến dân cư 2B nối dài thuộc thị trấn Thanh Bình nên thu giữ.

Tại cơ quan công an, Quốc khai khoảng tháng 1-2023, Quốc lên mạng Facebook đặt mua 1 khẩu súng ngắn dạng ổ xoay và 6 viên đạn. Nhận được súng, đạn, Quốc mang ra vườn phía sau nhà để bắn thử.

Kết quả giám định cho thấy, khẩu súng trên là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng nên Công an huyện Thanh Bình đã chuyển vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Tạm giữ thanh niên tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (PLO)- Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận lý do tàng trữ vũ khí quân dụng là vì muốn giải quyết tranh chấp đất đai.

HẢI DƯƠNG