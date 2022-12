Bị phạt 8,5 triệu đồng vì 'cầm nhầm' đồ ở sân bay

(PLO)- Cầm nhầm một tài sản giá trị chưa tới 3-4 triệu đồng tại sân bay Nội Bài, một vị khách khi tới sân bay Cần Thơ đã bị an ninh mời làm việc, lập biên bản xử phạt 8,5 triệu đồng.

Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ chiều nay, 11-12, cho biết đội an ninh sân bay Cần Thơ vừa xử phạt với một khách bay có hành vi "cầm nhầm" tài sản của người khác tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Theo đó, ngày 10-12, trực ban cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông báo với phía an ninh Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ về một hành khách có hành vi "cầm nhầm" tai nghe hiệu Marshall màu đen của hành khách khác tại điểm an ninh soi chiếu trong khu vực cách ly sân bay Nội Bài.

Từ hình ảnh ghi nhận từ camera an ninh khu vực soi chiếu, đội an ninh sân bay Cần Thơ xác định vị khách là NVT, ngụ ở Hà Nội, bay trên chuyến Nội Bài - Cần Thơ.

Khi người này vừa xuống máy bay, lực lượng an ninh Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã mời làm việc.

Trình bày với lực lượng an ninh sân bay, T thừa nhận có lấy một tai nghe đã qua sử dụng, nhãn hiệu Marshall, tại một khay hành lý do hành khách khác bỏ quên nhưng không báo cho bộ phận an ninh tại Nội Bài.

Tai nghe nhãn hiệu Marshall này có giá trị khoảng 3-4 triệu đồng, nếu là hàng mới.

Căn cứ Nghị định số 162/2018, Cảng vụ Hàng không miền Nam lập biên bản hành chính, ra Quyết định xử phạt T 8,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đây là vụ việc đang buồn thứ hai xảy ra tại các cảng hàng không trên cả nước chỉ trong một tuần qua. Trước đó, hôm 4-12, tại sân bay Đà Nẵng có vị khách PNT, cư trú tại Đà Nẵng, có hành vi lấy đồng hồ của hành khách khác tại phòng chờ lên tàu bay.

An ninh Cảng vụ Hàng không miền Nam đã phối hợp xác minh, đấu tranh với vị khách này, đi đến quyết định xử phạt cùng mức 8,5 triệu đồng.

“Các vụ việc này cho thấy, hành khách đôi khi “cầm nhầm” món đồ không có giá trị bao nhiêu, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với mức xử phạt vi phạm hành chính. Tại khu vực soi chiếu kiểm tra an ninh luôn có camera giám sát, do đó, khuyến cáo bà con mình khi đi qua hệ thống máy soi chiếu, nếu phát hiện vật hay tài sản không phải của mình nên báo với lực lượng an ninh sân bay để trả lại người mất” - đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ khuyến cáo.

Cấm bay 6 tháng cô gái nhún nhảy quay clip tại sân bay Phú Quốc (PLO)- Nhà chức trách hàng không đánh giá đây là hành khách gây rối, cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không, an ninh hàng không.

CHÂU ANH