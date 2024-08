Bị phát hiện khi trộm gà, chồng bỏ lại vợ để thoát thân 07/08/2024 09:03

(PLO)- Hai vợ chồng đi trộm gà thì bị công an phát hiện, chồng bỏ vợ ở lại hiện trường rồi thoát thân.

Ngày 7-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Mộng Danh (36 tuổi, ngụ huyện Krông Búk, Đắk Lắk) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Hiệp (36 tuổi, vợ của Danh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 4 giờ 20 phút ngày 13-6, tổ tuần tra Công an xã Bình Dương (huyện Thăng Bình) đang làm nhiệm vụ thì nghe người dân truy hô về việc phát hiện có người trộm cắp gà.

2 vợ chồng đi trộm gà bị công an phát hiện, chồng bỏ chạy để vợ lại hiện trường. Ảnh: CA

Khi tổ tuần tra chạy đến thì phát hiện hai vợ chồng đi xe máy tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi được một đoạn thì người chồng bỏ lại xe máy, chạy vào rừng keo lẩn trốn. Tổ công tác tiếp cận và bắt giữ được người vợ.

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện trên xe máy của hai người này có hai bao tải, bên trong chứa 24 con gà.

Qua làm việc, đấu tranh xác định người nữ tên là Lê Thị Hiệp, còn người bỏ chạy là Huỳnh Mộng Danh (chồng của Hiệp). Hai vợ chồng đi trộm gà của hai hộ dân ở xã Bình Minh (huyện Thăng Bình).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ 24 con gà, một xe máy và một số tang vật liên quan, sau đó chuyển hồ sơ cho Công an huyện Thăng Bình điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình xác minh, công an xác định Danh từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản, nên Công an huyện Thăng Bình đã cử tổ công tác vào phối hợp với Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk để bắt giữ.