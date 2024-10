Bí thư Nguyễn Văn Nên: 'Chủ trương, biện pháp đã có, vấn đề quyết định là làm, và ai làm?' 08/10/2024 19:03

Chiều 8-10, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 33 (mở rộng) với trọng tâm chính đánh giá tình hình kinh tế- xã hội TP chín tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm.

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế- xã hội TP chín tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm ba tháng cuối năm. Ảnh: THUẬN VĂN

Hội nghị cũng đã xem xét, đánh giá giải pháp và khả năng thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đã đề ra. Đồng thời, quán triệt chỉ thị 35 về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIV; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương để thực hiện nội dung này…

Tập trung đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8%

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định, dự báo ba tháng cuối năm sẽ còn nhiều thử thách. TP cũng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo linh hoạt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng 7,5-8% như đã đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhận định, dự báo ba tháng cuối năm sẽ còn nhiều thử thách. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong đó, ông yêu cầu cần ưu tiên giải pháp cho tăng trưởng kinh tế, đi cùng đó phải quan tâm các yếu tố hướng đến sự phát triển bền vững, tăng cường giải pháp huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển.

“Không chỉ chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng mà bỏ qua các chỉ tiêu khác như về tính bền vững, môi trường, văn hóa, xã hội... Nhất là các dự án, công trình quan trọng, công trình trọng điểm có trong kế hoạch”- ông yêu cầu.

Đồng thời, chính quyền TP phải tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai Luật đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa 7 cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết 98 và một số nhiệm vụ còn lại trong nghị định 84 về thí điểm, phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính quyền TP.HCM; chủ động phối hợp với các bộ, ngành để trình thủ tướng chính phủ tháo gỡ kịp thời cho những dự án đang vướng, vượt tầm của TP.HCM.

Quan trọng nhất, phải quyết liệt chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ ưu tiên cao nhất của Ban chấp hành, Ban Thường vụ trong quý IV này.

“Còn khoảng 80 ngày, với quyết tâm cao nhất phải thực hiện tốt công tác này. Đi kèm đó là phải kiểm tra, uốn nắn và xử lý những trường hợp không làm hay vì lý do nào đó làm không đạt yêu cầu vì nguyên nhân chủ quan”- Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Song song đó, chính quyền TP cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án công trình trọng điểm; tập trung thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng chính gồm: đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu đi đôi với thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng mới.

Trong đó, chú trọng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa thông qua giải pháp bình ổn giá, bình ổn thị trường, kích cầu du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng và các chính sách mới về miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất.

Quyết liệt rà soát các dự án kinh doanh chậm triển khai, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, thị trường bất động sản, xây dựng; đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội, giảm nghèo bền vững…

TP cũng hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe, người dân, phát triển mạng lưới trường học, đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời… Triển khai đề án tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ quốc tế, đi đôi với các dự án chỉnh trang đô thị, giải quyết ngập nước…

Phân cấp, giao quyền cho địa phương chịu trách nhiệm

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát, Bí thư TP.HCM cũng yêu cầu thành lập ban chỉ đạo triển khai công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát do bí thư cấp ủy làm trưởng ban, gắn với công tác phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, nhà ven kênh, rạch của TP…

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu chuẩn bị tốt kế hoạch phục vụ lễ, tết nguyên đán. Trong từng hoạt động phải gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, củng cố hệ thống an sinh…

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội… Lực lượng công an cần tiếp tục kéo giảm các loại tội phạm hình sự, ma túy, cướp giật; tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; tội phạm xâm hại trẻ em; chú ý tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số.

“Vai trò người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị, cán bộ được phân công chịu trách nhiệm là rất quan trọng. Đẩy mạnh cơ chế phân cấp giao quyền, chịu trách nhiệm cho sở, ngành, quận, huyện, cơ sở để công việc đạt hiệu quả tối đa”- Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu.

Bí thư TP.HCM cũng nhấn mạnh lại một lần nữa về tính chủ động, phối hợp giữa các ban, sở ngành, địa phương quận huyện và TP Thủ Đức. Ông cho rằng, cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn nữa, giám sát kĩ và mạnh mẽ hơn nữa để giải quyết những vẫn đề còn chậm, vướng mắc, đùn đẩy trách nhiệm mới mong thúc đẩy được công việc.

Đại biểu thống nhất thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Cạnh đó, TP.HCM cũng cần triển khai phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhanh nhất; chủ động xây dựng kế hoạch năm 2025; chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XII, Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị cho 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước…

Cuối cùng, Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi gắm: “Mọi chủ trương, biện pháp đã được bàn kĩ thì vấn đề còn lại có ý nghĩa quyết định là làm. Ai làm, làm như thế nào?. Với tinh thần đó, Ban chấp hành Đảng bộ TP tin tưởng vào sự lãnh đạo kịp thời của Trung ương, Chính phủ, cùng các tỉnh, thành phố trong vùng, sự chung sức chung lòng của các tầng lớp nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp để TP phát triển bền vững hơn nữa”.