Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị tập trung thực hiện Chương trình 'Xoá nhà tạm' 20/08/2024 17:02

Trong hai ngày 19 và 20-8, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ X đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội đã Đại hội hiệp thương cử 103 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử ra Ban Thường trực gồm chín vị, trong đó có Chủ tịch, ba Phó Chủ tịch và năm Ủy viên Thường trực.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ X.

Ông Đinh Văn Dũng tiếp tục đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ba phó Chủ tịch gồm ông Võ Ngọc Thành, ông Võ Chí Hữu và bà Hồ Kim Liên.

Đồng thời, Đại hội cũng hiệp thương cử tám đại biểu chính thức, hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Với phương châm hành động: "Ở đâu có người dân, ở đó có các hình thức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc", Đại hội đã đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu, năm nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; năm chương trình hành động và hai cuộc vận động.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong đề nghị Mặt trận các cấp trong tỉnh cần xác định rõ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của mình trong củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xứng đáng là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh cuộc vận động thực hiện Chương trình “Xoá nhà tạm” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024 - 2029 cần được xác định là điểm nhấn, hoạt động giàu giá trị nhân văn, tập trung thực hiện, về đích sớm hơn thời hạn.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong từng giai đoạn, thời điểm để thống nhất phối hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất. Qua đó, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sắp tới.

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bà Châu biểu dương Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ qua đã có nhiều kết quả nổi bật, như: Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện hiệu quả các mô hình “Ngày đại đoàn kết vì cộng đồng”, Ngày hội Hội quán Đất sen hồng, “Phấn đấu trở thành Người nông dân chuyên nghiệp”, Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh đó, hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động “Vì người nghèo”, tổ chức trên 1.236 phiên chợ 0 đồng, các mô hình “Quầy hàng nghĩa tình”, “Bếp ăn nghĩa tình”, “Ấp xóa trắng nhà tạm bợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo”...

Bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Ảnh: HD

Đặc biệt, bà Châu đánh giá cao MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trong công tác xây dựng và phát huy tốt vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ, đã thực hiện được 716 cuộc thanh tra, giám sát 716 công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, quản đường biên cột mốc và an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Dịp này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho một tập thể và một cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích trong đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.