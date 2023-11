Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND Long An đối thoại với gần 2.000 thanh niên

(PLO)- Làm thế nào để lựa chọn được ngành học phù hợp là câu hỏi được đặt ra tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Long An và Đoàn viên thanh niên, học sinh.

Ngày 4-11, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Long An gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Buổi đối thoại xoay quanh chủ đề "Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ tỉnh Long An trong giai đoạn hiện nay”.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu khai mạc buổi đối thoại. Ảnh:HD

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Long An có trên 550 nghìn thanh niên, chiếm 31,3% dân số, chiếm 54,41% tổng số lao động. Đây là lực lượng có đóng góp to lớn trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

“Tôi kỳ vọng thời gian tới các bạn thanh niên ra sức học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện các kỹ năng sống cần thiết để tận dụng các cơ hội mà cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại", ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Hà Thị Thùy Dương, sinh viên trường CĐ sư phạm Long An đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh:HD

Tại buổi đối thoại, bạn Hà Thị Thùy Dương - Chi đoàn Giáo dục Mầm non 1 khóa 46 Cao đẳng sư phạm Long An đã đặt câu hỏi liên quan đến những khó khăn trong lựa chọn ngành học.

Ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An trả lời câu hỏi của bạn Dương. Ảnh:HD

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Phúc - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, cho biết: “Đây vừa là thực trạng vừa là thách thức đặt ra cho nhiều học sinh hiện nay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi bước vào trung học phổ thông, học sinh phải biết thế mạnh của mình là gì để chọn nghề nghiệp.

Trước hết, việc yêu thích, học tốt môn học nào đó có thể quyết định khả năng làm việc, phát triển của ngành nghề đó trong tương lai. Vì vậy, để xác định ngành nghề phù hợp, phải xác định được thế mạnh của bản thân”.

Theo ông Phúc, những năm gần đây, học sinh được các trường đại học, cao đẳng tư vấn định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngoài ra, các em còn tìm hiểu trên các kênh thông tin truyền thông, hỏi ý kiến người thân, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp, thầy cô,… Từ đó, các em có thể lựa chọn được ngành học phù hợp với bản thân, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: HD

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhấn mạnh thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, chủ nhân tương lai của đất nước.

Ông Được đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên. Tích cực bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, tạo nguồn và giới thiệu những đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

HUỲNH DU