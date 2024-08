Bình Phước: Nam thanh niên chĩa súng về hướng công an bóp cò 18/08/2024 17:35

Ngày 18-8, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trần Ngọc Oanh (29 tuổi, HKTT tại Phú Yên) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ.

Nam thanh niên bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 17-8, một tổ tuần tra, kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT-TT (Công an thị xã Chơn Thành) tuần tra trên đường ĐT751 (phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành).

Lúc này, tổ tuần tra phát hiện xe ô tô taxi vi phạm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Trần Ngọc Oanh ngồi ở hàng ghế sau có biểu hiện nghi vấn, nên tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị kiểm tra thì Oanh đã tung cửa xe bỏ chạy bộ. Thấy vậy, tổ tuần tra đã truy đuổi.

Nam thanh niên bóp cò bắn công an nhưng may mắn đạn không nổ. Ảnh: CA

Đúng lúc này, Trung tá Nguyễn Tấn Triệu-Đội trưởng Đội CSGT-TT (Công an thị xã Chơn Thành) và Trung tá Nguyễn Tấn Vạn- Trạm trưởng trạm CSGT Đồng Phú (Công an tỉnh Bình Phước) đi ngang qua khu vực này phát hiện vụ việc nên đã phối hợp truy bắt.

Chạy bộ được khoảng 800 mét, Oanh đã trốn vào nhà một người dân bên đường. Khi thấy lực lượng công an áp sát, Oanh đã chĩa súng về hướng công an bóp cò, nhưng rất may đạn không nổ. Ngay lập tức, lực lượng công an đã khống chế được Oanh.

Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện Oanh có giấu ma túy và súng quân dụng. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.