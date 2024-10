Bộ Công an khen thành tích phá nhanh vụ án mạng liên quan 2 người nước ngoài 09/10/2024 07:20

(PLO)- Chỉ trong 3 ngày, vụ án mạng liên quan đến người nước ngoài đã được Công an Bình Thuận truy xét, làm rõ và bắt giam hung thủ.

Ngày 7-10, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho Phòng Cảnh sát hình sự và 2 sĩ quan đã có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án mạng liên quan đến 2 người nước ngoài ở Phan Thiết hôm tháng 2-2024.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Lê Quang Nhân trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phá nhanh vụ án mạng.

Theo hồ sơ, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 1-2, người dân khi đi vào rẫy ở thôn Thiện Sơn, xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết thì phát hiện thi thể nam giới đã tử vong được quấn trong chăn, hai chân bị trói, trên đầu có vết thương.

Nạn nhân được xác định là người nước ngoài, cao hơn 1,8 m khoảng 40 tuổi; trước ngực có hình xăm, trên người nạn nhân chỉ mặc quần đùi bị quấn chặt trong ga trải giường và thời gian tử vong 2-3 ngày trước…

Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường, Công an xác định địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân là hiện trường giả nên tập trung truy tìm tung tích và xác định nạn nhân là Vasily Anatolievich (44 tuổi), quốc tịch Nga. Anatolievich thuê nhà trọ không tên tại Hàm Tiến, Phan Thiết sống một mình nhiều tháng qua.

Mở rộng khám nghiệm khu vực nhà trọ, Công an phát hiện nhiều vết màu nâu đỏ và đặc biệt là ga trải giường tại các phòng trọ ở đây hoàn toàn trùng khớp với ga trải giường quấn thi thể nạn nhân.

Khu vực nhà trọ, nơi xảy ra vụ án mạng.

Điều khó khăn là do kinh doanh thua lỗ, người chủ nhà trọ đã dọn dẹp để trả khu vực trọ trên cho chủ sở hữu nên thời gian qua chỉ còn một mình nạn nhân sống trong khu trọ này.

Tại Bình Thuận, nạn nhân Anatolievich có rất ít mối quan hệ, thường xuyên di chuyển giữa Khánh Hòa và Bình Thuận, không có mối quan hệ với người dân xung quanh. Trước những khó khăn trên Công an tỉnh Bình Thuận đã xác lập chuyên án truy xét, để tập trung lực lượng, phương tiện, kỹ thuật điều tra làm rõ vụ án mạng.

Qua rà soát, Ban chuyên án phát hiện Nikiforov Roman (40 tuổi, quốc tịch Nga) là đầu bếp tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu có nhiều nghi vấn nên triệu tập làm việc.

Hung thủ Nikiforov Roman.

Bằng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nikiforov Roman đã khai nhận hành vi tội ác của mình. Cụ thể đêm 30-1-2024, giữa nạn nhân Anatolievich và Roman có mâu thuẫn trong việc thuê phòng trọ.

Nghi ngờ Vasily sẽ tấn công mình nên Roman nhặt cây búa gần đó sát hại nạn nhân rồi quấn thi thể trong ga trải giường, trói hai chân nạn nhân chở bằng môtô đi phi tang.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ mô tô mà Nikiforov Roman sử dụng để chở thi thể nạn nhân đi phi tang cách hiện trường vụ án khoảng 2 km và hung khí gây án.

Tang vật trong vụ án mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam Nikiforov Roman về tội giết người và hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Liên quan đến thành tích phá vụ án mạng này, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã tặng bằng khen cho Công an phường Hàm Tiến (Phan Thiết) và 3 sĩ quan công an vào tháng 9-2024.