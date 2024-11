Bộ Công an thông tin về băng nhóm tội phạm của Bình 'kiểm' 07/11/2024 16:28

(PLO)- Liên quan đến băng nhóm tội phạm do Bình "kiểm" cầm đầu, đến nay, công an đã khởi tố 16 bị can...