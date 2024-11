Bộ Công an: Trong tháng 10, phát hiện 2.560 vụ liên quan đến ma túy 01/11/2024 19:44

(PLO)- Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, trong tháng 10-2024, lực lượng công an đã phát hiện 2.560 vụ, bắt 4.421 người phạm tội về ma túy.

Chiều 1-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 10-2024. Tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin, tháng 10-2024, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bắt 4.421 người phạm tội về ma túy

Theo đó, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã tổng kết cao điểm trấn áp tội phạm mua bán người năm 2024; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp kéo giảm 5% tội phạm về trật tự xã hội.

Trong tháng, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 3.831 vụ phạm tội về trật tự xã hội. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo...

Thực hiện cao điểm tổng rà soát người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy. Trong tháng đã phát hiện 2.560 vụ, bắt 4.421 người phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 70 kg heroin, 171 kg và 39.600 viên ma túy tổng hợp, 56 kg cần sa.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin tại Hội nghị. Ảnh CA

Lực lượng Công an nhân dân đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; rà soát ngành, nghề kinh doanh dịch vụ karaoke trên toàn quốc.

Đồng thời, đã kiểm tra 9.834 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; bắt 373 vụ, 756 người vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thu hồi 97 khẩu súng các loại…

Thực hiện quyết liệt tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; trong tháng, lực lượng Công an đã xử lý hơn 382.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 660 tỉ đồng, tạm giữ hơn 134.000 phương tiện.

Các đại biểu tham dự Hội Nghị. Ảnh CA

Cũng trong tháng qua, Bộ Công an đã trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8 các dự án Luật: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dữ liệu.

Triển khai chính thức hệ thống biên lai điện tử cho các dịch vụ công có thu phí, lệ phí tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành nhiều công trình an sinh xã hội, nhà ở cho người nghèo, đồng bào bị mất nhà do thiên tai, lũ lụt. Huy động lực lượng, phương tiện tổ chức công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống…

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia

Phát biểu kết luận Hội nghị giao ban, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong tháng 10-2024.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương cần tăng tốc, quyết liệt hơn nữa trong triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2024.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Chương trình công tác năm 2024.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh CA

Chủ động nhận diện, kiến nghị giải quyết những vấn đề xã hội là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi lên, các loại tội phạm là “nguồn” của các loại tội phạm khác như ma túy, cờ bạc; các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng cuối năm như cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả…

Tăng cường công tác đấu tranh triệt phá các băng nhóm phạm tội theo từng lĩnh vực, địa bàn và trên không gian mạng.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia; tập trung tạo lập dữ liệu, hoàn thiện, phát triển các cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Công an chủ quản và các trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, nhất là những công trình, địa điểm tập trung đông người. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông, phòng chống tai nạn giao thông thời gian cao điểm cuối năm…

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, tạo sự lan tỏa trong toàn lực lượng.

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, xác minh, điều tra các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, triển khai các dự án trọng điểm của Bộ.