Bộ Công Thương: Giảm 50% phí trước bạ ô tô là cần thiết

(PLO)- Để giúp doanh nghiệp ô tô trong nước ổn định sản xuất, duy trì thu ngân sách, Bộ Công Thương ủng hộ giảm 50% phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023 là cần thiết.

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô sản xuất trong nước và gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Văn bản do Thứ trưởng Phan Thị Thắng ký ngày 25-4.

Theo Bộ Công Thương, trong các năm 2020 và 2022, trước sự sụt giảm của thị trường ô tô do tác động của dịch Covid-19, Chính phủ đã áp dụng chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, có hiệu lực từ 1-12-2021 đến hết ngày 31-5-2022. Bộ Công Thương đánh giá các chính sách này đã kịp thời giúp các doanh nghiệp (DN) phục hồi sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư.

Tuy nhiên, bước vào đầu năm 2023, trong khi DN vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đại dịch thì nguy cơ suy thoái kinh tế ngày càng hiện hữu, đang gây nhiều tác động nghiêm trọng đến các DN, trong đó có DN sản xuất, lắp ráp ô tô.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm nay, doanh số toàn thị trường ô tô sụt giảm đáng kể.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng tháng 1-2023 của Huyndai Thành Công và Vinfast giảm 60% so với tháng trước đó, giảm 54% so với cùng kỳ. Doanh số bán hàng tháng 2,3 dù có tăng hơn nhưng vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ.

Bộ Công Thương cho biết, để kích cầu, các DN đưa ra nhiều chương trình ưu đãi nhưng vẫn không đủ để tạo ra sức bật giúp thị trường ô tô tăng trưởng trở lại.

Vì thế, để giúp DN ổn định sản xuất, duy trì thu ngân sách, Bộ Công Thương cho rằng việc áp dụng giảm 50% phí trước bạ với xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2023 là cần thiết.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng nhận được kiến nghị của VAMA, Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), Công ty cổ phần Tập đoàn Thành công, UBND tỉnh Quảng Nam, Ninh Bình về việc ban hành chính sách giảm lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô để kích cầu tiêu dùng một cách mạnh mẽ, hiệu quả, hỗ trợ DN.

Về gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, Bộ Công Thương cũng ủng hộ đề xuất của Bộ Tài chính về phương án gia hạn nộp thuế này.

Tuy nhiên, Bộ cũng đề nghị bổ sung thêm phương án gia hạn thuế phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10-2023 chậm nhất là 20-12-2023 để hỗ trợ doanh nghiệp. Trước đó, Bộ Tài chính dự tính gia hạn thuế này cho kỳ tính thuế phát sinh tháng 6-9/2023.

AN HIỀN