Bộ Tài chính nêu quan điểm về giảm thuế với cơ quan báo chí 27/09/2024 11:35

Tại họp báo thường kỳ quý III-2024 của Bộ Tài chính, sáng 27-9, ông Trương Bá Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) đã thông tin liên quan đến đề xuất ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho tất cả loại hình báo chí.



Ông Tuấn cho hay, tại Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định mức thuế suất phổ thông với các cơ quan báo chí là 20% (trừ hoạt động báo in được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi ở mức 10%).

Tuy nhiên, trong dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan này đề xuất bổ sung hoạt động báo chí, bao gồm cả quảng cáo trên báo nói chung thay vì chỉ hoạt động báo in như hiện nay thuộc ngành, nghề được áp dụng thuế ưu đãi thu nhập doanh nghiệp. Mức thuế được Bộ Tài chính đề xuất là 15%, giảm 5% so với hiện hành. Riêng với báo in, mức thuế tiếp tục được đề xuất áp dụng là 10%.

Theo Bộ Tài chính, mức thuế thu nhập doanh nghiệp mà cơ quan này đề xuất đã được tính toán trên nhiều phương diện, đảm bảo tương quan với những ngành nghề khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông sau đó đã có đề xuất thống nhất áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả các loại hình báo chí, tạo điều kiện hỗ trợ cho báo chí và thuận lợi cho công tác hạch toán, quản lý thuế.

Nguồn thu của báo chí dựa vào quảng cáo, nhưng cùng với sự phát triển công nghệ, nhất là truyền thông xã hội, mạng xã hội phát triển bùng nổ dẫn đến nguồn thu từ quảng cáo của báo chí sụt giảm mạnh.

Trước tình hình nguồn thu của hoạt động báo chí không còn nhiều, việc hạch toán riêng các nguồn thu để kê khai, nộp thuế… ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan báo chí.

Theo ông Tuấn, thực tế mức ưu đãi Bộ Tài chính đề xuất đã được tính toán trên nhiều phương diện, đảm bảo tương quan với những ngành nghề khác cần khuyến khích, thúc đẩy. "Đó là lý do báo in được đề xuất ưu đãi 10% còn các loại hình báo khác là 15%", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, theo vị này, chính sách ưu đãi thuế nói chung và ưu đãi thuế báo chí nói riêng áp dụng theo từng lĩnh vực, địa bàn. "Đây là nguyên tắc xuyên suốt trong thực hiện ưu đãi thuế quy định theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp, có thống nhất giữa các lĩnh vực ưu đãi", ông nói thêm và cho biết việc áp thuế cần có sự bù trừ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, cơ quan này sẽ tiếp thu các ý kiến, xem xét và cân nhắc ưu đãi thuế ở mức phù hợp, hỗ trợ cho cơ quan báo chí. "Bộ sẽ lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện dự thảo", Thứ trưởng nói.