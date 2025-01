Bộ Tư Lệnh CSCĐ huấn luyện 19 khối diễu binh của công an tại lễ 30-4-2025

Ngày 7-1, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư Lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Phó Trưởng ban thường trực Tiểu ban diễu binh, diễu hành của Bộ Công an tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn Miền Nam Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã đến kiểm tra công tác huấn luyện các khối diễu, binh diễu hành tại Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ (E26).

Theo Kế hoạch của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ được giao huấn luyện 19 khối của lực lượng CAND tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm, với hơn 3.400 CBCS.

Tại Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức huấn luyện 2 khối đứng đại diện cho lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an và lực lượng PCCC, với hơn 250 CBCS; các khối còn lại được huấn luyện tại các đơn vị trực thuộc của Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Tại buổi kiểm tra, Tư lệnh CSCĐ đã biểu dương, đánh giá cao công tác huấn luyện cũng như lực lượng tham gia diễu binh đã thực hiện tốt mọi quy định, quy chế, kế hoạch của các cấp; chuẩn bị tốt vị trí ăn, ở tập trung, khu vực luyện tập cho từng khối trong giai đoạn 1; thường xuyên nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ trong quá trình huấn luyện.

Năm 2024, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã tổ chức 13 đợt ứng trực với 11.000 lượt CBCS tham gia sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước cũng như diễn biến ANTT trên các địa bàn đóng quân tại 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Cử hơn 565 CBCS hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ công an, Công an các địa phương tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do lũ, lụt gây ra...