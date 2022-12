Cá độ mùa World Cup: Khó tránh việc trắng tay

(PLO)- Dù hàng loạt vụ án bị triệt phá nhưng các con bạc vẫn cứ lao vào trò đỏ đen trên mạng và đa phần là tán gia bại sản, thậm chí quyên sinh.

Thời gian qua, Bộ Công an và công an các địa phương triệt phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng. Đặc biệt, khi vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo người dân về trò may rủi này nhưng nhiều người vẫn cứ lao vào.

Báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với TS-Thượng tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, để hiểu hơn về thủ đoạn, phương thức hoạt động cũng như những hệ lụy từ các loại tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá.

“Chưa bao giờ cá độ lại dễ dàng như hiện nay”

. Phóng viên: Có rất nhiều trò cá cược nhưng có cảm giác là các con bạc thích đổ tiền vào môn bóng đá, vì sao có chuyện này, thưa ông?

+ Thượng tá Đào Trung Hiếu: Cũng dễ hiểu thôi. Bóng đá là một môn thể thao vua, thu hút sự yêu mến của hàng tỉ người trên khắp thế giới.

Trong quá trình theo dõi các trận bóng, nảy sinh nhu cầu dự đoán về các diễn biến trên sân, thẻ vàng, thẻ đỏ, người ghi bàn, phạt góc, tỉ số, kết quả chung cuộc... đồng thời nếu có phần thưởng vật chất giữa những người xem bóng dựa trên kết quả dự đoán thì cuộc thưởng lãm càng thêm thú vị.

Đây chính là chất kích thích người hâm mộ đưa ra dự đoán khác nhau, thách đấu với nhau bằng tiền. Từ đó, tạo nên một hình thức đánh bạc dưới tên gọi là cá độ bóng đá.

Tuy nhiên, có thực tế là nhiều người ham mê cá độ chưa chắc đã dành tình yêu cho thể thao một cách thực sự, mà người ta coi việc này là một cách kiếm tiền.

. Trước đây, khi nghe đến việc triệt phá một vụ án cờ bạc hoặc cá độ bóng đá với số tiền vài tỉ đồng, người ta thấy đã “khủng”. Còn hiện nay, các đường dây cá độ bị phanh phui lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Ông đánh giá sao về điều này?

+ Thực tế cho thấy thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến cá độ ngày nay rất mới, khác xa với hình thức cá độ theo bảng bóng ở giai đoạn trước đây.

Chỉ với chiếc smartphone (điện thoại thông minh) có kết nối Internet, chưa bao giờ việc đánh bạc, cá độ bóng đá lại dễ dàng như bây giờ. Người tham gia có thể đánh bạc, cá độ vào mọi thời điểm, nhiều lần trong ngày và số tiền đánh bạc không giới hạn.

Thêm vào đó, các đường dây cá độ bóng đá được hình thành và điều phối bởi các đối tượng cầm đầu tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp. Các trang cá độ máy chủ luôn đặt ở nước ngoài, chia nhỏ bảng cho các đầu nậu và hệ thống trong nước quản lý, điều hành.

Nhà cái sẽ áp dụng nhiều chiêu thức lôi kéo người chơi như phương thức đa cấp (thưởng điểm, hoa hồng...) cho khách chơi nếu như mời thêm người khác tham gia khiến hoạt động cá độ lây lan rất nhanh, rất nguy hiểm; khách chơi chỉ việc nạp tiền vào tài khoản, mọi việc khác sẽ có các tư vấn viên của nhà cái chăm sóc, hướng dẫn tận tình.

Việc đánh bạc còn theo hình thức tín chấp, nghĩa là nhà cái tạm ứng điểm cho người chơi vào tài khoản cá độ, chơi trước trả sau hoặc đối tượng ôm bảng cho người chơi vay tiền để cá độ với lãi suất cao. Khi nhà cái, đại lý bóng đá cho người chơi nợ tiền, không có chuyện người chơi trốn nợ, “bùng” nếu thua, bởi có một đội ngũ giang hồ đòi nợ thuê, sẵn sàng bắt người chơi phải trả nợ.

Để đối phó với cơ quan chức năng, tội phạm cá độ bóng đá trực tuyến có nhiều thủ đoạn tinh vi như sử dụng các thiết bị thông tin di động thông minh và phương tiện kỹ thuật hiện đại kết nối mạng Internet để trao đổi, thực hiện hành vi phạm tội; lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, kiểm soát trên không gian mạng, quản lý SIM rác, quản lý thanh toán qua các tổ chức tín dụng, thanh toán trung gian...

Với những chiêu trò này, đánh bạc trực tuyến và cá độ bóng đá qua Internet đã trở nên phổ biến, lan rộng trên cả nước với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Số lượng người chơi lên đến hàng trăm ngàn người, lượng tiền đánh bạc lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng.

Cá độ bóng đá đã và đang đem đến rất nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Người chơi tự đẩy mình vào tình trạng cùng quẫn, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, trở thành gánh nặng cho mỗi gia đình, cha mẹ, vợ chồng bất hòa, con cái ly tán, rồi xuất hiện tín dụng đen, giang hồ đòi nợ, gây mất an ninh trật tự.

Đủ chiêu trò đối phó

. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, vậy lực lượng chức năng, bao gồm công an, có những “ứng biến” nào để kịp thời trấn áp và triệt phá?

+ Cũng vì thủ đoạn rất mới của tội phạm cờ bạc và cá độ bóng đá, lực lượng công an cũng đã có sự thay đổi để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh.

Tội phạm công nghệ cao nói chung và tội phạm cờ bạc trực tuyến nói riêng thường có tổ chức xuyên quốc gia. Hành vi phạm tội xảy ra tại Việt Nam nhưng người đứng sau lại có thể đang ở nước ngoài. Tính “ẩn danh” và phương thức hoạt động “phi truyền thống” cũng khiến tội phạm mạng khó bị phát hiện hơn.

Với cá độ kiểu truyền thống, việc triệt phá có thể thông qua bắt quả tang, thu giữ các tài liệu, chứng cứ như tiền mặt, bảng kê bóng… Còn với cá độ trực tuyến, căn cứ để xác định tội phạm lại là chứng cứ điện tử.

Các chứng cứ này ẩn trong các thiết bị lưu trữ và rất dễ bị xóa hay mã hóa. Với chủ ý phạm tội, tội phạm không khó để thay đổi hiện trạng của chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Nếu bị lộ, các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xóa hết các dữ liệu mạng khiến việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp khó khăn. Nếu có phục hồi thì cũng cần có những phương tiện chuyên dụng kỹ thuật cao và tốn nhiều thời gian với những kỹ sư, chuyên gia giỏi.

Cũng vì điều này, thời gian qua lực lượng công an đã chủ động đào tạo nhiều trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công, trấn áp tội phạm trên không gian mạng. Kết quả, lực lượng triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ trực tuyến có lượng tiền giao dịch lên tới vài chục ngàn tỉ đồng, bắt giữ hàng trăm đối tượng.

Hãy dừng khi còn kịp

. Cứ đến mỗi mùa bóng, nhất là World Cup, câu chuyện về những người tán gia bại sản, thậm chí có cả trường hợp từ bỏ mạng sống vì cá độ lại liên tiếp diễn ra. Vấn đề không mới, thậm chí “đến hẹn lại lên” nhưng vì sao nhiều người vẫn ham mê trò đỏ đen này đến vậy?

+ Có lẽ là do lòng tham muốn làm giàu nhanh chóng mà không mất nhiều công sức. Nhiều người ôm mộng đổi đời sau một trận bóng nhưng thống kê cho thấy phần lớn người cá độ lại bị thua độ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này thì có nhiều.

Về phía người chơi, do trình độ, kiến thức bóng đá còn hạn chế. Nhiều người cảm tính trong việc đặt kèo, đặt cược, trông vào vận may, chưa có cái nhìn một cách sâu sắc về thế mạnh, thế yếu, các vấn đề kỹ thuật của từng đội để đưa ra dự đoán chính xác trước khi đặt cửa.

Mặt khác, khi tham gia cá độ, cá cược bóng đá, não bộ sẽ sản sinh ra một loại chất truyền dẫn có tên dopamine, có tác dụng làm hưng phấn thần kinh. Chất này làm người chơi khi thắng thì rất hưng phấn và muốn chơi thêm nữa; còn khi thua thì lâm vào bối rối, cay cú, hoảng loạn, muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất nên “đánh thốc, đánh tất tay”.

Đây là thời điểm người chơi mất kiểm soát về tâm lý, mất bình tĩnh và thiếu sáng suốt khi lựa chọn đặt cửa. Điều này báo hiệu sự trắng tay sau mỗi cuộc độ.

Về phía nhà cái, họ không cần làm gì thì vẫn có tiền, vì bản chất nhà cái là thu tiền hồ, tiền dịch vụ. Thêm vào đó, khi nhà cái tham gia với vai trò là người đặt cược, họ có cả một đội ngũ chuyên gia vô cùng thấu hiểu về bóng đá và đưa ra các loại kèo bám sát vào tình hình của trận đấu, làm sao có lợi nhất cho nhà cái.

Đó là chưa kể khi có quá nhiều người đặt cược vào một cửa thì một số nhà cái sẽ có các chiêu như điều chỉnh tỉ lệ cá cược theo thời gian thực, thậm chí tệ hơn, còn thao túng, dàn xếp tỉ số. Thực tế đã xảy ra những trận đấu dàn xếp tỉ số kinh điển bị phát hiện, đều có dấu ấn của nhà cái.

. Như ông nói, người hưởng lợi lớn nhất từ những trò cá độ chính là nhà cái, còn người chơi đa phần mất nhiều hơn được. Cần làm gì để tránh xa cám dỗ và hệ lụy từ các trò này?

+ Mang đặc điểm của cờ bạc nói chung, tức là thắng thì ham, thua muốn gỡ nên rất ít người chơi có điểm dừng, mà thường trông chờ vào vận may của mình.

Khi thua độ, để có thêm tiền nhằm gỡ gạc, nhất là khi chịu sức ép nợ nần, bị giang hồ xiết nợ… trong đầu người chơi chỉ còn suy nghĩ bằng mọi cách phải xoay được tiền. Đây là khởi điểm cho các hành vi mạo hiểm, trái đạo đức và pháp luật. Thậm chí là việc tự tử, quyên sinh để trốn nợ đời!

Qua nhiều năm làm công tác điều tra hình sự, chúng tôi đã từng khám phá những vụ cướp, cướp giật, lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản, giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật… có liên quan đến cá độ bóng đá. Ngay từ lúc này, khi đang chưa quá muộn, những người đang và đã tham gia cá độ nên suy xét được mất theo trái bóng tròn.

. Xin cảm ơn ông.

Trinh sát, điều tra viên chuyên về tội phạm mạng vào cuộc Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như mạng Internet băng thông rộng, nhiều đối tượng đã tổ chức những đường dây đánh bạc thông qua game online, lô đề, cá độ bóng đá..., thu lợi nhuận cực lớn. Các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Rất nhiều con bạc đã sa chân vào những đường dây này và tán gia bại sản. Tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao ngày càng tinh vi với nhiều hình thức. Từ lô đề, cá độ bóng đá đến tài xỉu, đua ngựa, Poker, tiến lên... lôi kéo được nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội tham gia. Những người tổ chức và tham gia cờ bạc lợi dụng mạng xã hội, dịch vụ trò chuyện trực tuyến như Facebook, Zalo, Viber, Telegram... để liên lạc và sử dụng các công cụ thanh toán điện tử, ví điện tử, thẻ nạp viễn thông, tiền ảo, thẻ ngân hàng ảo để giao dịch. Người chơi chỉ cần ngồi tại nhà với điện thoại thông minh có kết nối Internet để truy cập các website, ứng dụng (app) đánh bạc để sát phạt và dễ dàng chuyển tiền thắng, thua vì được cài đặt tự động. Với các game mang tính chất cờ bạc, nhà cái đều có thể can thiệp vào chuyện thắng, thua của người chơi bằng các đoạn code. Người chơi có thể chọn tự chơi với nhau hoặc chơi với nhà cái. Để tăng phần hấp dẫn cho game, mỗi khi thấy người chơi thua nhiều quá thì nhà cái sẽ “thả” để game thủ ăn lại. Còn nếu người chơi thắng nhiều quá, admin sẽ “siết” lại. Trong thời điểm diễn ra World Cup 2022, tình hình tội phạm đánh bạc trên mạng dưới hình thức cá độ bóng đá diễn biến phức tạp. Vì là trên không gian mạng nên những kẻ cầm đầu không ở nơi cư trú, đến các địa phương khác để lưu trú, hoạt động đánh bạc, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Tuy nhiên, thời gian qua lực lượng công an đã chủ động triệt phá nhiều ổ nhóm, bắt giữ nhiều đối tượng.Cá độ bóng đá, đặc biệt là các vòng tiếp theo của World Cup 2022, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp với số tiền cá cược rất lớn. Lực lượng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm. Các lực lượng sẽ đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Trước diễn biến phức tạp của tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm liên quan đến cá cược bóng đá, Bộ Công an đã chủ động mở các lớp đào tạo trinh sát, điều tra viên có nghiệp vụ chuyên môn giỏi để tấn công, trấn áp tội phạm trên không gian mạng. Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc qua mạng. Một trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm

sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi

Bộ Công an triển khai 4 biện pháp đấu tranh với cá độ

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, trước ngày khai mạc World Cup một tuần, lãnh đạo Bộ Công an đã có điện chỉ đạo các đơn vị địa phương và đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là cá độ bóng đá. Trong đó, lực lượng chủ yếu của công an là cảnh sát hình sự, an ninh mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý hành chính và đặc biệt là công an xã, phường… tập trung phòng chống cá độ bóng đá.

Theo thống kê, đến nay lực lượng công an toàn quốc đã triệt phá 52 vụ với 140 đối tượng, số tiền giao dịch ước tính lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng.

Trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục triển khai cao điểm tấn công. Càng về cuối mùa World Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, công an sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng và sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp.

Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm để nâng cao nhận thức cho người dân và các cơ quan, đơn vị, không để các đối tượng lợi dụng và hoạt động phạm tội.

Thứ hai là triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá các đường dây, băng nhóm, tụ điểm, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến việc cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản.

Thứ ba là phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, nhất là Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước để kịp thời ngăn chặn nguồn phát tán thông tin vi phạm pháp luật liên quan đến đánh bạc, chặn các nội dung quảng cáo có liên quan đến đánh bạc. Chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin kịp thời, nhanh chóng để ngăn ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền liên quan đến cá độ bóng đá.

Thứ tư là rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật có liên quan, tăng cường đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với nạn cá độ bóng đá.

. Tại TP.HCM, UBND TP cũng vừa có công văn khẩn gửi Công an TP.HCM, Sở TT&TT, UBND các quận, huyện về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP giao Công an TP.HCM chủ trì, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an địa phương tổ chức đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022.

Công an TP.HCM phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản...

Sở TT&TT phối hợp chặt chẽ với Công an TP.HCM ngăn chặn các website cờ bạc, cá độ và thực hiện các mặt công tác để chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá.

UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an tổ chức tấn công, trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn. Đồng thời, các địa phương huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động cá độ bóng đá, bảo đảm an ninh trật tự.

Theo UBND TP.HCM, thời gian qua các loại tội phạm liên quan đến cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá đã gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Dù Bộ Công an và công an một số địa phương đã chủ động, tích cực phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá nhưng hoạt động cá độ đang tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng. PV