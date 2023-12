Cà Mau: Hai vụ tham ô tiền hỗ trợ COVID19 vẫn chưa xử lý xong

Ngày 8-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có cuộc tiếp xúc cử tri xã Hoà Mỹ, huyện Cái Nước. Tại đây, cử tri đặt câu hỏi vì sao Vụ tham ô tiền hỗ trợ COVID19 xảy ra trên địa bàn xã này đã quá lâu mà chưa xử lý?

Công an thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hoà Mỹ về vụ án tham nhũng 500 triệu đồng tiền hỗ trợ COVID19 từ đầu năm 2022 đến nay chưa giải quyết xong. Ảnh: CTV

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Minh Tế, Phó trưởng Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau thông tin, sau khi thanh tra có kết luận, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận thấy số tiền vi phạm thuộc thẩm quyền điều tra, xử lý của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh nên đã chuyển hồ sơ.

“Theo tôi được biết, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên, quá trình điều tra thì bị can mắc bệnh tâm thần. Do đó, công an đã tạm đình chỉ vụ án để đưa bị can đi điều trị ở Bệnh viện tâm thần Đồng Nai. Sau khi hết bệnh, công an sẽ di lý về và phục hồi điều tra theo quy định của pháp luật”, ông Tế nói trước cử tri.

Từ tháng 5-2022, ngành chức năng huyện Cái Nước đã phát hiện cán bộ xã Hoà Mỹ lập khống hơn 350 hồ sơ để ăn chặn khoảng 500 triệu đồng tiền Chính phủ hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID19. Cơ quan chức năng khi đó đã chuyển hồ sơ đến cơ quan Công an điều tra làm rõ dấu hiệu tham ô tài sản.

Ngoài ra, từ tháng 3-2022, người dân đã phát hiện ông Lư Công Vinh, cán bộ xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau có dấu hiệu tham ô tiền hỗ trợ COVID19. Ngành chức năng đã vào cuộc xác minh và chuyển cơ quan điều tra dấu hiệu tham nhũng của ông Vinh.

Chị Nguyễn Thị Thuỷ, ở xã Khánh Hội, người dân bị ăn chặn tiền hỗ trợ COVID19 trong vụ án tham ô liên quan đến ông Vinh. Ảnh: TRẦN VŨ

Đến ngày 4-5-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh khởi tố bị can đối với ông Vinh về hành vi tham ô tài sản. Tuy nhiên, đến nay, vụ án này vẫn chưa được giải quyết xong, khiến người dân bức xúc.

Cùng ngày 8-12-2023, ông N, người tố giác sự vụ trên nói với phóng viên PLO: "Vụ việc đã quá lâu, tôi chờ đợi mỏi mòn. Tôi được biết vụ việc vẫn còn ở Công an huyện U Minh, chưa kết thúc điều tra, truy tố ra toà".

Qua điện thoại, một lãnh đạo Công an huyện U Minh xác nhận vụ việc vẫn chưa kết thúc điều tra, do còn một số vấn đề cần làm rõ hơn. "Chúng tôi báo cáo thường xuyên đến Ban nội chính và Công an tỉnh về tiến độ và kết quả điều tra, đảm bảo đúng quy định pháp luật" - Vị cán bộ này nói với phóng viên PLO.

Được biết, Thanh tra Chính phủ vừa Công bố bảng xếp hạng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh năm 2022. Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Cà Mau đã bị tụt 54 bậc, từ tỉnh trong tốp 10 ở năm 2021 xuống hạng thứ 62/63 tỉnh thành, áp chót.

Tại cuộc họp HĐND tỉnh Cà Mau ngày 6-12-2023, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh đã tỏ ra rất quan tâm đến sự tụt hạng phòng chống tham nhũng tiêu cực trên. Ông Khẳng định Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh rất quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông cho rằng, việc bị tụt hạng là do các cơ quan hành chính thực hiện chưa nghiêm túc Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ông cũng đề nghị HĐND tỉnh đưa Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh trong năm 2024.

