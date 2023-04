Ca sĩ Thủy Tiên gửi đơn đề nghị kê biên hai căn nhà của bà Nguyễn Phương Hằng

(PLO)- Bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) đã gửi đơn đến VKSND TP.HCM đề nghị kê biên hai bất động sản của bà Hằng để đảm bảo thi hành án.

Mới đây, bà Trần Thị Thuỷ Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) đã có đơn gửi VKSND TP.HCM đề nghị phong toả, kê biên tài sản là hai bất động sản toạ lạc tại quận 1, quận 3 (TP.HCM) và cổ phần mà bà Hằng đang sở hữu tại Công ty Đại Nam để đảm bảo cho việc thi hành án.

Trong vụ này, ca sĩ Thuỷ Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh được Cơ quan CSĐT xác định là các bị hại trong vụ án. Hiện vụ án đang trong giai đoạn truy tố nên ca sĩ Thuỷ Tiên gửi đơn đến VKS để yêu cầu giải quyết theo thẩm quyền.

Như PLO đã phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND TP.HCM truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Đại Nam) cùng bốn đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mới đây nhất, VKSND TP.HCM đã tạm giam bà Hằng thêm 10 ngày (đến ngày 5-5) để tiếp tục quy trình tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã xác định trong 10 bị hại thì có đến ba người có yêu cầu bồi thường. Trong đó, bà Trần Thị Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30.948.000.000 đồng; bồi thường tổn thất về tinh thần là 14.900.000.000 đồng, do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Tuy nhiên sau đó, ca sĩ Thủy Tiên đã đính chính thông tin về yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường số tiền 14,9 tỉ đồng thiệt hại về tinh thần.

Theo đó, ca sĩ Thủy Tiên cho biết cô không yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường số tiền 14,9 tỉ đồng này, cũng không yêu cầu được xin lỗi vì cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Nữ ca sĩ chỉ yêu cầu bồi thường số tiền hơn 30 tỉ đồng vì đây là số tiền mà công ty quản lý đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký, thậm chí một số đối tác họ còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất.

