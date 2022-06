Cán bộ bảo vệ rừng có dấu hiệu liên quan vụ hai cây lim bị triệt hạ

Ngày 2-6, nguồn tin của PLO cho biết, Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện, vừa có quyết định phân công Thượng tá Đào Quang Châu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, tiến hành giải quyết tin báo tội phạm do Công an huyện trực tiếp phát hiện.

Đầu tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 272, thuộc lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.

Đây là vụ triệt phá hai cây lim xanh cổ thụ nằm trong rừng sâu. Căn cứ nhựa cây và dấu vết để lại hiện trường có thể xác định vụ phá rừng xảy ra trước đó khoảng vài tuần.

Bước đầu, theo nhận định của đoàn kiểm tra, lâm tặc đã lợi dụng thời tiết mưa dầm khắc nghiệt và việc đi lại hạn chế của cơ quan chức năng trong thời gian dịch bệnh COVID-19 để phá rừng.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận có hai cây gỗ lim xanh bị triệt hạ và cưa thành nhiều lóng tròn. Đo đạc và kiểm đếm, đoàn kiểm tra xác định tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại gần 9,24 m3. Trong đó lâm tặc đã vận chuyển khỏi hiện trường sáu lóng tròn có chiều dài từ 1,4 m đến gần 7 m và đường kính từ 0,55 m đến 0,75 m.

Toàn bộ số lâm sản trên là chủng loại lim xanh thuộc danh mục thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA. Loài lim này duy nhất chỉ có ở Việt Nam.

Ngày 12-11-2021, Cơ quan CSĐT Công an Hàm Thuận Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can về tội vi phạm các qui định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Đây là vụ triệt hạ rừng do bị can Nguyễn Văn Phương (28 tuổi), ngụ xã Hàm Cần (Hàm Thuận Nam), cầm đầu cùng đồng bọn thực hiện tại tiểu khu 272, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông thuộc địa phận xã Mỹ Thạnh, Hàm Thuận Nam.

Quá trình điều tra vụ án xác định ngoài hành vi phạm tội của chín bị can nói trên còn có dấu hiệu phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với nhóm cán bộ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Mỹ Thạnh.

Cụ thể, nhóm cán bộ này đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng dẫn đến thiệt hại tài sản hơn 9 m3 gỗ lim xanh với số tiền theo kết luận định giá hơn 130 triệu đồng.

Tình trạng chặt phá rừng tràn lan hiện nay đang khiến loài lim xanh quí hiếm đứng trước nguy cơ bị xoá sổ. Đây cũng là loại cây rất khó trồng, từ một cây lim non sau khi trồng 20 năm đường kính gốc chỉ khoảng hơn 10 cm. Theo các chuyên gia lâm sinh, hai cây lim xanh bị triệt hạ năm 2021 có tuổi thọ xấp xỉ cả trăm năm.