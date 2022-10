Cần sớm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(PLO)- Việc đẩy nhanh đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông của tỉnh Long An và cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long là rất quan trọng.

Sáng ngày 27-10, tiếp tục phiên thảo luận tại chương trình kỳ họp thứ 4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã kiến nghị Quốc hội và Chính phủ kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách pháp luật để thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị.

Long An với vị trí đặc biệt, là cửa ngõ nối liền các tỉnh miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long, nên áp lực giao thông là rất lớn, do đó Đoàn cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải sớm bố trí vốn và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông mang tính chiến lược, như: đường cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc từ TP.HCM đến TP Cần Thơ; dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa…

ĐBQH Trần Quốc Quân (Long An) cho rằng: Cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, do thời gian thi công đã kéo dài nhiều năm, gây lãng phí vốn đầu tư và lãng phí lớn nhất chính là cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của cả 2 vùng đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ.

ĐB Quân cũng kiến nghị sớm đầu tư hoàn thành dự án cao tốc từ TP.HCM đến TP Cần Thơ nhất là đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 để đảm bảo khai thác đồng bộ với đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. "Hiện nay đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 chỉ mới đầu tư 04 làn xe cao tốc, không có 2 làn dừng khẩn cấp; tạo nút thắt cổ chai trong kết nối từ TP.HCM đến Cần Thơ để đi các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, nghiên cứu cho thu phí trở lại đối với đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương nhằm có nguồn lực để duy tu, đầu tư nâng cấp, mở rộng đối với đoạn cao tốc này trong thời gian tới"- ĐB Quân nêu.

Ông Quân nhận định, bố trí vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công đưa vào sử dụng dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo đúng nghị quyết của Quốc hội. Vì dự án này kéo dài quá lâu, hiện còn 211 hộ dân đã có quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng nhưng vẫn chưa được nhận tiền bồi thường. Trong số này có nhiều hộ dân phải vay tiền ngân hàng để di dời khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng; nhưng đến nay, sau hơn 10 năm vẫn chưa nhận được tiền bồi thường theo quy định. Đây là vấn đề rất bức xúc mà cử tri Long An đã kiến nghị nhiều lần tại các buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh trong thời gian qua.

Kịp thời bố trí nguồn vốn để đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 62, vì hiện nay tuyến Quốc lộ này đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hư hỏng, nhỏ, hẹp không đáp ứng đủ nhu cầu giao thông, cũng như tiềm ẩn các yếu tố mất an toàn giao thông. Đây cũng là mong mỏi của cử tri tỉnh Long An đã kiến nghị nhiều lần qua các khóa của Quốc hội. Việc nâng cấp tuyến quốc lộ này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện thuộc vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An và cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, ĐB Quân đề nghị: "Quốc hội, Chính phủ quan tâm, đưa dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ N2 đoạn Đức Hòa- Mỹ An. Đây là tuyến đường vừa góp phần giảm lưu lượng xe cho Quốc lộ 1A và cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vừa tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội và tăng cường liên kết vùng các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ".

Việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông trên không những góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tăng cường liên kết vùng, mà còn đáp ứng được mong mỏi chính đáng của bà con cử tri, nhất là các địa phương vùng sâu, vùng xa.

HUỲNH DU