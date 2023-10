Ngày 5- 10, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã tổ chức vây bắt được Nguyễn Vĩ Lâm (21 tuổi, quê Kiên Giang), bị can đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, cuối năm 2022, Lâm cùng đồng phạm Nguyễn Văn Thi (25 tuổi, quê Cà Mau) dùng hung khí nguy hiểm tấn công người đi đường cướp tài sản. Sau khi xảy ra một số vụ cướp, cảnh sát đã bắt giữ Thi, riêng Lâm đã nhanh chóng lẩn trốn ở nhiều nơi.

Trong quá trình điều tra, công an xác định Lâm là nghi can gây ra nhiều vụ cướp và đặc biệt nguy hiểm. Do đó, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định truy nã Nguyễn Vĩ Lâm trên toàn quốc.

Nguyễn Vĩ Lâm bị các trinh sát khống chế. Ảnh: CTV

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3-10, các cảnh sát hình sự đã khống chế, bắt gọn Lâm khi đang lẩn trốn trong một khu phòng trọ công nhân đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào ngày 6 và 7-12-2022, Nguyễn Vĩ Lâm cùng Thi đã dùng hung khí và nghi có súng khống chế các nạn nhân để thực hiện ba vụ cướp tài sản ở huyện Long Thành và huyện Trảng Bom.

Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh với Lâm để mở rộng điều tra

VŨ HỘI